Tesla souhaite construire de nouvelles voitures électriques en 2025

Quand il s’agit de voitures électriques, on ne peut nier que Tesla reste l’une des entreprises les plus en vue, ne serait-ce que par son PDG irrévérencieux. Et selon les informations les plus récentes, la société d’Elon Musk prévoit de construire de nouveaux modèles de voitures électriques en 2025.

De nouvelles voitures Tesla pourraient arriver en 2025

Selon les dernières informations de Reuters, Tesla a récemment informé ses fournisseurs qu’elle prévoit de commencer la production en masse d’une nouvelle voiture électrique portant le nom de code « Redwood » à partir de mi-2025. Les détails ont été révélés par quatre personnes familières avec le sujet, dont certaines ont décrit le nouveau modèle comme étant un crossover compact.

Les sources, qui ont choisi de rester anonymes en raison du caractère confidentiel de l’affaire, indiquent que Tesla commencerait la production des nouveaux véhicules en juin 2025. Mais pour l’instant, la société de véhicules électriques n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Elon Musk avait déjà mentionné précédemment sa volonté de développer des véhicules électriques plus abordables, coûtant environ 25 000 euros. Plus récemment, il a été mentionné qu’un tel véhicule à ce prix pourrait commencer à être développé en Allemagne. Pour l’instant, la berline Model 3 est la voiture la moins chère de Tesla, avec un prix de départ de 39 990 euros au Portugal.

Si ces plans se concrétisent, ces véhicules pourraient alors rivaliser avec les voitures à essence les moins chères ainsi qu’avec les voitures électriques qui commencent à apparaître à des prix plus bas, comme celles fabriquées par l’entreprise chinoise BYD. Cette semaine, nous avons déjà annoncé que BYD fait déjà concurrence à Tesla, devenant la marque ayant vendu le plus de voitures en Chine en 2023, et par conséquent, l’entreprise d’Elon Musk doit trouver des moyens de ne pas voir son statut menacé.