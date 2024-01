Nouvelles infos sur la première voiture d’Apple : arriverait en 2028 avec un système de conduite autonome limité

Un récent rapport de Bloomberg affirme que la voiture d’Apple arrivera en 2028 et disposera d’un système de conduite autonome similaire à celui des Tesla

Nouveaux détails révélés sur la future voiture électrique et autonome d’Apple

Apple travaille depuis longtemps sur sa première voiture électrique, un projet qui a été baptisé « Titan » et qui est en cours depuis 2015. Maintenant, après de nombreux retards et obstacles, il semble que ce projet ambitieux de la société de Cupertino avance et que le lancement de l’Apple Car soit de plus en plus proche.

Une bonne preuve en est que récemment, de nouvelles rumeurs sur la première voiture d’Apple indiquent qu’elle arriverait en 2028 et qu’elle aurait un système de conduite autonome limité.

Voici tout ce que nous savons, à ce jour, sur l’Apple Car

Un récent rapport de Bloomberg affirme qu’Apple, avec son vice-président, Kevin Lynch, qui dirige le projet Apple Car depuis 2021, a fixé une nouvelle date de lancement pour sa première voiture électrique, qui arriverait sur le marché dans quatre ans, en 2028.

De plus, ce rapport révèle également que la première voiture du géant américain disposera d’un système de conduite autonome limité similaire à celui d’autres véhicules électriques concurrents tels que les Tesla d’Elon Musk. Ainsi, bien que le projet « Titan » visait initialement à fabriquer une voiture autonome de niveau 4 sans volant, il semble que finalement, la firme de Cupertino ait réalisé que sa vision n’était pas réaliste et développe maintenant un véhicule avec un volant et de niveau 2+.

Cela signifie que, tout comme avec les Tesla, la voiture électrique d’Apple disposera d’un système d’assistance à la conduite pour circuler sur les routes et autoroutes, mais le conducteur devra rester attentif à la conduite et prêt à reprendre le contrôle du véhicule si nécessaire.

Bloomberg affirme également que c’est la première fois que le projet « Titan » donne lieu à un prototype viable, et cela s’explique par le fait que le conseil d’administration d’Apple aurait exercé une pression sur son PDG, Tim Cook, l’année dernière pour qu’il avance dans le développement de la voiture électrique de l’entreprise ou qu’il abandonne complètement le projet.