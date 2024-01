Jupe d’Air Active: la nouvelle « jupe » de Hyundai qui offre plus d’autonomie et de performance aux véhicules électriques

L’évolution des voitures électriques ne se limite pas à une batterie plus grande ou à un moteur plus efficace. Il y a de nombreux aspects du véhicule qui sont extrêmement importants pour les performances générales. Par conséquent, Hyundai Motor a désormais dévoilé sa dernière technologie pour les véhicules électriques, l’Active Air Skirt. Cette nouvelle « jupe » apportera plus de performances à grande vitesse, bénéficiant à la consommation d’énergie. Les vidéos sont révélatrices.

Les voitures électriques ont besoin de la meilleure aérodynamique pour offrir de meilleures performances

Cette technologie pour les véhicules électriques est considérée comme une nouveauté visant à améliorer l’aérodynamique, permettant ainsi d’augmenter l’autonomie et les performances à des vitesses plus élevées.

Après avoir vendu environ 117 000 véhicules électriques aux États-Unis l’année dernière, Hyundai Motor (y compris Kia) a dépassé Ford et GM pour se classer au deuxième rang des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, derrière Tesla. Ces résultats témoignent de la qualité du travail de la marque sud-coréenne sur l’un des plus grands marchés de la planète.

Ces marques figuraient également dans le Top des ventes en Europe l’année dernière.

La technologie est au centre des préoccupations de Hyundai, ce qui le pousse à repousser les limites

Le constructeur automobile sud-coréen s’efforce de maintenir sa dynamique avec de nouvelles technologies et caractéristiques pour les véhicules électriques. Avec l’augmentation de la concurrence, des choses telles que la recharge plus rapide, une plus grande autonomie et des caractéristiques supplémentaires deviennent de plus en plus courantes.

Hyundai a connu un grand succès en lançant de nouvelles technologies pour les véhicules électriques visant à permettre une plus grande autonomie de conduite, une recharge plus rapide, de meilleures performances et une meilleure sécurité. Sa dernière innovation, dévoilée le mois dernier, utilise une technologie de courant intégré pour améliorer la conduite dans des conditions hivernales rigoureuses.

En novembre, Hyundai a dévoilé son système de propulsion « Uni Wheel » qui déplace les principaux composants du système de propulsion à l’intérieur de la roue du véhicule. Cela libère un espace intérieur supplémentaire dans l’habitacle.

Hyundai développe également de nouvelles technologies de batterie, telles que des batteries avancées à semi-conducteurs, qui permettent une recharge plus rapide et de meilleures performances.

La dernière avancée de Hyundai et Kia, la technologie Active Air Skirt, a été conçue pour réduire la résistance à l’air à des vitesses élevées, ce qui permet une plus grande autonomie et un meilleur contrôle.

Hyundai présente la nouvelle technologie Active Air Skirt EV (AAS)

La technologie contrôle le flux d’air à l’arrière du pare-chocs, s’ajustant à la vitesse du véhicule.

Hyundai a installé l’AAS entre le pare-chocs avant et les roues avant. Lorsque vous roulez à basse vitesse, l’unité reste cachée. Cependant, lorsqu’on voyage à plus de 80 km/h, l’AAS est activé lorsque la résistance de l’air est supérieure à la résistance au roulement. À 70 km/h, l’unité est à nouveau rangée.

L’AAS couvre également une partie de la roue. En raison de sa plateforme E-GMP EV, Hyundai affirme qu’elle ne couvre que la partie avant. Étant donné que la plateforme est plate, couvrir une partie du pneu est plus efficace pour améliorer l’aérodynamisme.

La nouvelle technologie augmente également la force d’appui, améliorant ainsi la stabilité et le contrôle à grande vitesse. Cela peut être particulièrement utile sur des véhicules électriques plus grands, tels que des SUV ou des camions.

Comme l’a expliqué Sun Hyung Cho, Vice-Président du Développement de la Carrosserie chez Hyundai, on s’attend à ce que la nouvelle technologie « ait un effet plus important sur les modèles tels que les SUV, où il est difficile d’améliorer les performances aérodynamiques ».

La nouvelle jupe d’air active de Hyundai peut fonctionner à plus de 200 km/h grâce à un matériau en caoutchouc durable.

Après avoir testé la nouvelle technologie Active Air Skirt EV, Hyundai a réduit le coefficient de traînée aérodynamique (Cd) de 0,008 sur la Genesis GV60. Il s’agit d’une amélioration de 2,8% de l’aérodynamique, ce qui peut permettre une autonomie supplémentaire de près de 6 km.

Hyundai et Kia ont déjà déposé des brevets relatifs à cette technologie en Corée du Sud et aux États-Unis. Les plans prévoient de commencer la production de série après la conclusion des tests de performance. En réalité, Hyundai est déjà leader en termes d’aérodynamique avec un Cx de 0,21 pour l’IONIQ 6.