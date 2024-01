Cette marque de voitures défie la convention et abandonne les électriques : elle a créé un moteur à essence incroyable

Mazda parierait sur la technologie la plus utilisée de nos jours

Les moteurs à combustion existent depuis plus d’un siècle | Image : DALL-E

Actuellement, il y a un gagnant dans la course pour obtenir le trône de l’automobile : l’hydrogène. Ainsi, le moteur à hydrogène et la manière la plus viable de produire de l’hydrogène pas cher et durable sont devenus l’une des principales sources d’innovation et de développement dans le monde. Tous les pays et toutes les marques parient sur ce phénomène.

Cependant, il semble qu’il y ait un petit groupe de marques qui restent quelque peu sceptiques à l’égard de la voiture à hydrogène et qui testent des alternatives très intéressantes. En Europe, MAN affirme qu’il préfère les véhicules électriques, et en Asie, Mazda a créé un moteur à combustion rotatif qui est un véritable plaisir pour les amateurs de ce type de moteurs. Cependant, il est curieux de constater comment la marque a décidé de nager à contre-courant et de défier ce qui a été établi jusqu’à présent.

Les moteurs thermiques sont toujours là

D’après Diariomotor, Mazda travaillerait ardemment sur un nouveau moteur thermique rotatif très intéressant. C’est ce qu’aurait annoncé le PDG de l’entreprise, Katsuhiro Moro, qui aurait assuré qu’il travaillerait sur un moteur rotatif qui répondrait pleinement aux exigences légales actuelles en matière d’efficacité, d’émissions et d’électrification.

Il s’agit donc d’un moteur de style Wankel qui fait que Mazda se positionne dans la direction opposée à toute la concurrence. Cependant, il y a un piège, car l’objectif de ce moteur rotatif est de produire de l’électricité qui peut alimenter les moteurs électriques qui seront chargés de fournir la puissance réelle à la voiture. Un revirement assez intéressant et qui pourrait fonctionner très bien s’il est appliqué dans la bonne direction.

Ainsi, le moteur monté dans une Mazda Iconic SP aurait une puissance de 370 CV pour une voiture relativement petite et beaucoup plus légère que les véhicules électriques. De plus, le véhicule pourrait utiliser de l’hydrogène ou de l’essence synthétique, ce qui signifie qu’il n’aurait pratiquement aucune émission, offrant ainsi une voiture capable de nous offrir le meilleur de la combustion tout en éliminant le pire : une forte pollution.

Il s’agit donc d’un projet très intéressant qui attire l’attention. Après tout, Mazda a formé une équipe d’élite pour concevoir ce moteur et ramener les meilleures fonctionnalités de l’essence.

