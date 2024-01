Fabricant de camions précise que « l’hydrogène n’est pas viable ».

Avec la recherche et le développement en cours, les opinions sur les dernières alternatives en matière de mobilité sont divisées et il n’est pas clair si l’une d’entre elles sera idéale. Concernant l’hydrogène, le fabricant de camions MAN Truck & Bus ne doute pas et précise que cette option n’est pas viable, du moins pour le moment.

L’industrie du transport lourd est poussée à rechercher et étudier des moyens de décarboner. Le plus entendu est l’hydrogène, que beaucoup considèrent comme la solution pour les véhicules les plus lourds, sur de longues distances.

Cependant, le PDG du fabricant allemand de camions MAN Truck & Bus a récemment déclaré que l’hydrogène ne peut pas rivaliser avec les batteries dans des secteurs tels que les transports.

Dans des déclarations à l’espagnol Expansión, Alexander Vlaskamp a affirmé que « l’hydrogène ne pouvait pas rivaliser avec les camions électriques à batterie ».

Nous devons garder à l’esprit qu’il existe deux façons d’aborder le concept de durabilité en ce qui concerne le transport routier commercial. La première est la durabilité de l’entreprise, et voir si nous pouvons continuer à opérer comme avant, et la deuxième est la durabilité environnementale.

Pour le PDG, à l’heure actuelle, l’hydrogène n’est viable dans aucun des aspects.

MAN Truck & Bus mène des projets de recherche et développement sur les systèmes à hydrogène, car en raison de sa densité énergétique élevée et de son ravitaillement rapide, il présente un potentiel dans le transport lourd.

Cependant, comme l’a expliqué le PDG, le problème est que la production d’hydrogène vert est très rare et il n’est donc pas logique de remplacer le gazole par de l’hydrogène produit à partir de combustibles fossiles.

À cet égard, l’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables, ne représente pas non plus une alternative, car son faible rendement annulera une grande partie des avantages par rapport aux combustibles fossiles.

Aujourd’hui, on ne peut pas acheter de l’hydrogène pour moins de 13 ou 14 euros.

Pour Alexander Vlaskamp, « lorsque nous aurons de l’hydrogène vert, il sera nécessaire pour l’industrie lourde de l’acier, du ciment ou des plastiques ».

Ainsi, les travaux de recherche et développement se poursuivent chez MAN Truck & Bus, car cette alternative présente un potentiel. Cependant, elle ne le sera que lorsque la production avec des énergies renouvelables sera suffisante et lorsque l’infrastructure de ravitaillement pourra y répondre.