Tesla Model 3 Highland Performance déjà repérée en circulation dans les rues !

Tesla a été en train de renouveler ses voitures électriques et le Model 3 est l’un de ceux qui a déjà eu accès à cette nouveauté. Maintenant, un nouveau changement pour ce modèle est en cours de préparation, pour la version Performance. Il est en cours d’essai et a même été surpris en train de circuler dans les rues.

Une rénovation de l’ensemble de la gamme Tesla est en cours. Le Model 3 semble avoir été le premier à subir les changements les plus récents et à présenter un design renouvelé à plusieurs niveaux. Ce modèle a été désigné comme le Model 3 Highland.

Les rénovations concernent également l’intérieur, avec de nouveaux sièges et autres équipements. Elles ont d’abord été mises à disposition en Asie et en Europe, et elles sont récemment arrivées aux États-Unis, l’un des marchés les plus importants pour la marque et où elle compte de nombreux utilisateurs et fans.

SPOTTED: Right-hand drive Model 3 Performance refresh prototype testing with camouflage in San Francisco just now!! pic.twitter.com/rm6HRRISJS — The Kilowatts (@klwtts) Janvier 21, 2024

À ce moment-là, Tesla semblait avoir oublié le Model 3 Performance, le modèle le plus rapide et sportif de la marque. Il était vendu avant la mise à jour et aurait disparu à ce moment-là. Ce modèle est sur le point d’être ramené, grâce à une nouveauté en préparation.

Nous savons qu’une nouvelle version haut de gamme du Model 3 est en cours de sortie. Un nouveau prototype de Tesla Model 3 Performance a été vu en circulation à San Francisco. Il est camouflé à l’avant et à l’arrière, ce qui est intéressant étant donné que le design mis à jour a déjà été révélé pour les autres finitions.

I highlighted some differences here in blue, possible brake cooling? pic.twitter.com/d0Pk5xynk2 — Connor Grafius (@WidgeonRBLX) Janvier 21, 2024

Cela pourrait potentiellement signifier que le nouveau Model 3 Performance aura des modifications supplémentaires au niveau de la carrosserie. Ces prototypes semblent avoir un diviseur avant plus agressif, ce qui laisse supposer que cette nouveauté apportera également une évolution esthétique.

Il n’y a pas encore de date prévue pour l’arrivée du Model 3 Performance, mais les preuves commencent à s’accumuler ces derniers mois. La Model S Plaid est la voiture la plus performante de Tesla, mais de nombreux préfèrent le Model 3 Performance car il est beaucoup plus léger. Il sera intéressant de voir ce que Tesla a préparé pour la nouvelle version de la voiture électrique.