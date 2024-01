As-tu une Ford ? Voici la nouvelle version d’Android Automotive qui arrivera dans ta voiture en 2024

Ford a annoncé la nouvelle version d’Android Automotive pour 2024. Voici toutes les nouveautés qu’elle inclut.

C’est ainsi que se présente l’interface rénovée d’Android Automotive pour les nouvelles voitures de Ford et Lincoln en 2024.

Android Auto est, à ce jour, le système d’exploitation automobile le plus populaire parmi les conducteurs du monde entier, et cela est dû à la position privilégiée d’Android sur le marché des mobiles et au fait que Google a conclu des accords avec de grandes marques automobiles pour intégrer son logiciel dans leurs voitures.

Une de ces marques est Ford, qui vient d’annoncer la nouvelle version d’Android Automotive qui sera présente dans tous les véhicules Ford et Lincoln commercialisés en 2024.

Voici à quoi ressemblera l' »Expérience numérique Ford et Lincoln » basée sur Android Automotive qui arrivera dans les nouvelles voitures de Ford et Lincoln

En 2021, Google et Ford ont signé un accord selon lequel les véhicules du fabricant de Detroit adopteraient une version modifiée d’Android Automotive, le logiciel automobile développé par la société de Mountain View.

Eh bien, bien que avec quelques années de retard, le jour est arrivé et Ford vient d’annoncer sur son site officiel le nouveau système basé sur Android Auto qui arrivera dans les voitures Ford et Lincoln lancées à partir de ce mois.

Ce nouveau système intégré dans les véhicules des deux marques s’appelle « Expérience numérique Ford et Lincoln » et sera basé sur Android Automotive, ce qui signifie que les utilisateurs de ce nouveau système pourront télécharger des applications et des jeux depuis le Google Play Store et utiliser dans leur voiture certaines des applications natives les plus connues de Google telles que son moteur de recherche, Google Maps ou Google Assistant. De plus, cet Android Auto modifié pour les voitures Ford et Lincoln sera également compatible avec les services et applications d’Amazon tels qu’Alexa et Prime Video.

En réalité, les utilisateurs des nouveaux modèles de Ford et Lincoln pourront utiliser l’un de ces deux assistants vocaux pour contrôler la température de la voiture, définir des destinations de navigation, et bien plus encore.

De plus, Ford a également expliqué que les mises à jour logicielles ont évolué, car les applications seront mises à jour indépendamment du système d’exploitation puisqu’elles arriveront via Google Play plutôt que par une mise à jour logicielle comme c’était le cas jusqu’à présent :

« Les utilisateurs bénéficieront d’applications et de services plus rapides qu’auparavant, car les applications et les mises à jour du système sont maintenant indépendantes les unes des autres. Les mises à jour du système se font via des mises à jour logicielles du véhicule, comme aujourd’hui, tandis que d’autres applications peuvent être téléchargées depuis Google Play. Cela permet aux clients de bénéficier de nouvelles applications provenant de développeurs externes plutôt que d’expériences d’applications liées aux mises à jour logicielles du système du véhicule ».

Évidemment, l’expérience d’utilisation de ce nouvel Android Automotive pour les voitures Ford et Lincoln variera d’un modèle à l’autre, car certains véhicules sont équipés d’un écran panoramique géant de 48 pouces qui occupe tout le tableau de bord du côté du conducteur jusqu’à celui du passager, affichant des informations importantes telles que la route de navigation, la vitesse ou l’état de la météo, avec un écran tactile inférieur qui servira à contrôler tout le système Android Auto.