Les voitures électriques de Chine ont consommé autant d’électricité en 2023 que toute l’Irlande

Comment le réseau électrique se comportera-t-il lorsque les routes seront remplies de voitures électriques ? Eh bien, en Chine, les véhicules électriques ont consommé autant d’énergie que toute l’Irlande en 2023.

Comme ce n’est pas encore la norme, l’impact des voitures électriques sur le réseau n’est pas clair. Néanmoins, la Chine a eu en 2023 un bon aperçu de la pression qu’elles peuvent exercer.

L’analyse récente de BloombergNEF (BNEF) a conclu que les véhicules électrifiés en Chine avaient consommé autant d’électricité des stations de recharge publiques en 2023 que toute l’Irlande.

Il convient de souligner que le département de l’agence de presse dédié à la recherche sur l’énergie a réuni des véhicules entièrement électriques et des hybrides rechargeables.

Alors qu’en 2023, cela équivalait à 35 térawatts-heure, la BNEF prévoit que cette valeur augmentera à 52 térawatts-heure cette année, dépassant ainsi la demande énergétique de la Grèce.

Les voitures électriques n’ont pas détruit l’infrastructure électrique de la Chine

Il y a des discussions dans toute l’industrie sur l’impact des véhicules électriques sur les systèmes électriques. Les données en Chine montrent cependant que l’électricité distribuée par les stations de charge atteint déjà des niveaux significatifs, mais n’a pas entraîné de pannes généralisées du système électrique.

Ont partagé les chercheurs de la BNEF dans leur rapport.

Selon eux, il y a déjà environ 20 millions de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables sur les routes chinoises. L’année dernière, le pays aurait installé environ 890 000 chargeurs publics.

Dans le cas de l’Europe, la nécessité de charger davantage de voitures électriques exigera des améliorations de l’infrastructure de production et de distribution d’énergie. Cependant, les entités et les gouvernements le savent et le chemin a déjà été commencé.