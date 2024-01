Chinois investissent 2 milliards de dollars dans une usine de batteries au lithium à Sines

Le lithium semble être le nouvel or, et le Portugal a des atouts dans ce domaine. Selon les dernières nouvelles, China Aviation Lithium Battery Technology (CALB) souhaite installer une usine de lithium à Sines. Un investissement de deux milliards d’euros et la création de 1800 emplois.

L’entreprise de lithium pourrait créer 1800 emplois

La nouvelle a été révélée par le Jornal Económico, qui indique que « [l’entreprise], afin de répondre à la grande demande des clients (principalement de l’industrie automobile), prévoit de démarrer la production d’ici la fin de 2025 ». Ce Projet d’Intérêt National (PIN) est maintenant soumis à consultation publique.

Selon les chiffres dévoilés, le projet d’une usine de batteries au lithium à Sines représente un investissement de deux milliards d’euros et la création de 1800 emplois. L’usine aura une capacité de 15 gigawatts-heure (GWh), soit l’équivalent de 38,6 millions de cellules par an, rapporte le journal.

Le promoteur souligne que le projet « s’inscrit dans les politiques européennes et nationales de transition énergétique, car il vise à construire et exploiter une unité de production de batteries au lithium, essentielles pour garantir la transition énergétique » et qu’il répond également aux objectifs du « PNEC 2030 en termes de réduction des émissions de GES provenant des véhicules à combustion, contribuant ainsi à soutenir la transition énergétique et le remplacement progressif des véhicules à combustion par des véhicules électriques ».

Voici les 17 projets qui souhaitent se connecter au réseau à Sines :

3 projets des Águas de Santo André

2 projets de StartCampus

1 projet de CALB

1 projet de GreenH2Atlantic

1 projet d’Iberdrola

1 projet de MadoquaPower2X

1 projet de MadoquaNH3

1 projet de Petrogal

2 projets de Repsol

1 projet de Smartenergy

1 projet de WINPTX

2 projets de H2GreenSteel

On peut noter que le PIB du Portugal pourrait augmenter de 4%. Dans la première phase de l’investissement, l’entreprise répondra uniquement aux commandes. Dans une deuxième phase, en 2028, l’objectif sera d’agrandir les installations, portant l’unité de 15 à 45 GWh. Enfin, dans une troisième phase, l’objectif est d’avoir une unité similaire à la plus grande usine européenne, la giga-usine de Tesla, selon le journal.