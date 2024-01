Stellantis ne participera pas à la guerre des prix avec les autres marques de voitures électriques

Les marques de voitures électriques suivent une politique accélérée de réduction des prix. Il semble que ce soit une mesure que tout le monde souhaite prendre et que Stellantis ne semble pas intéressé à suivre cette voie et à entrer dans une guerre des prix avec les autres marques de voitures électriques.

Stellantis ne se lancera pas dans la guerre des prix

C’est Tesla qui a ouvert la voie à la politique actuelle des prix que les marques de voitures électriques suivent. Avec ses modifications constantes de prix, où elle s’adapte rapidement aux coûts de production et de transport, la marque américaine façonne le marché.

Il est bien sûr que de nombreuses autres marques ont déjà emprunté le même chemin, s’adaptant au marché et même en l’absence d’incitatifs tels qu’en Allemagne. Maintenant, le PDG du groupe Stellantis a annoncé publiquement qu’il ne participera pas à la guerre des prix qui sévit actuellement sur le marché.

Les marques sont exposées à des problèmes financiers

C’est à la fin de la semaine dernière, lors de la présentation de la nouvelle plateforme du groupe pour les véhicules électriques, que Carlos Tavares a révélé cette nouveauté. Il ne souhaite pas suivre cette politique et être entraîné dans une guerre des prix qui détruirait la rentabilité et pourrait éventuellement rendre de nombreux constructeurs des cibles d’acquisition.

Tavares a révélé que Stellantis, qui fait partie des entreprises les plus rentables du secteur, est relativement protégée contre une tendance à la baisse des prix. Ce mouvement pourrait mettre certains de ses concurrents en difficulté, avec des pertes persistantes et le risque de devenir des cibles d’acquisition de la part des concurrents.

Stellantis n’a pas été exposée aux problèmes de la mer Rouge

Carlos Tavares a commenté la situation de la mer Rouge et son impact sur les constructeurs en Europe. Il a assuré ne pas voir de grands impacts des perturbations dans le transport maritime en mer Rouge, car il s’agit principalement d’une question d’attendre un peu plus longtemps pour les approvisionnements.

Tavares a également révélé que « le voyage sera plus long, c’est vrai si nous parcourons l’Afrique. Cela peut avoir un impact sur le coût et il peut donc y avoir de bonnes discussions sur le coût et comment nous devons le réduire. Mais pour le moment, je ne vois aucun autre impact que celui-ci ».