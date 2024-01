La Chine a découvert un gisement de lithium d’un million de tonnes

Le lithium est l’or blanc du moment et les pays qui extraient cet élément chimique métallique, si important pour l’industrie automobile, ont une sécurité économique durable. Dans ce sens, le ministère des ressources naturelles de Chine a annoncé la découverte d’un grand gisement de lithium après cinq années de prospection et d’exploitation.

La Chine produit 7% du lithium, elle aura maintenant un million de tonnes supplémentaires

La Chine a découvert environ un million de tonnes de minerais de lithium à Yajiang, dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest, et il est maintenant prouvé qu’il s’agit de la plus grande source asiatique de minerais de lithium monomériques de type pegmatite, selon le Ministère des Ressources Naturelles de Chine.

Le lithium est un métal alcalin doux et argenté avec le numéro atomique 3. Il est connu pour ses propriétés uniques, telles que le fait d’être le métal le plus léger, d’avoir le potentiel électrochimique le plus élevé et d’être hautement réactif avec l’eau.

En tant que « métal de l’énergie verte du XXIe siècle », le lithium est d’une grande importance pour les efforts visant à atteindre la neutralité carbone. Il est également un élément essentiel dans la production de véhicules électriques, de batteries au lithium-ion et de batteries solaires.

Selon les informations, le ministère continuera à promouvoir la disponibilité et l’utilisation de lots de mines de lithium, à accroître l’offre de minerai de lithium et à stimuler le développement du marché minier du lithium.

Cet « or du moment » se trouve généralement dans des pays tels que l’Argentine, la Bolivie, le Chili, l’Australie, la Chine et les États-Unis, qui sont tous de grands producteurs.

Le bon moment pour la lutte pour le contrôle des batteries

Cette annonce intervient à un moment où la Chine redouble d’efforts pour explorer ses ressources internes, cherchant à renforcer la sécurité énergétique et des chaînes d’approvisionnement, dans un contexte de concurrence mondiale croissante pour l’accès aux ressources fondamentales telles que le lithium, un matériau essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Selon une estimation de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), la demande mondiale de ce produit chimique métallique pourrait être multipliée par plus de 40 d’ici 2040, ce qui signifie que le contrôle d’une part significative de la chaîne mondiale représente des avantages économiques et géopolitiques.