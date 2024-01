FIAT va arrêter la production de la FIAT 500 électrique en raison du manque de demande

FIAT a partagé qu’elle va arrêter temporairement la production de la Fiat 500 électrique. Ce n’est pas le premier modèle dont nous voyons la production interrompue.

FIAT a annoncé qu’en raison de la baisse de la demande, elle arrêtera de fabriquer la voiture électrique urbaine du 12 février au 3 mars. Cela affectera directement le contrat de 2250 travailleurs de l’usine de Mirafiori à Turin.

Selon un syndicat italien, cela se produit en partie parce que les clients reportent leurs achats en attendant de nouvelles aides de l’État.

Commercialisé sous le nom de 500e, la Fiat 500 électrique n’obtient pas le succès commercial attendu. En fin d’année dernière, le groupe Stellantis avait d’ailleurs décidé d’interrompre sa production pendant deux semaines en raison de la stagnation des ventes. Cette fois-ci, la situation semble être plus grave.

Alors que plus de 90 000 unités étaient prévues pour être produites en 2023, FIAT en a fabriqué seulement 77 000.

Cependant, l’entreprise croit que la tendance actuelle à la baisse sera compensée par le récent lancement de la 500e aux États-Unis. Cependant, il est important de souligner que le public nord-américain n’est généralement pas friand de voitures aussi petites.

Pour certains, la baisse de la demande de la 500e est due à l’arrivée de la 600e, un modèle plus grand, plus performant et plus pratique. De plus, il n’est pas sensiblement plus cher que son petit frère.

La situation de la 500e pourrait encore empirer cette année avec l’arrivée de la Panda électrique.