Tesla a réussi et la Model Y a été la voiture la plus vendue en Europe en 2023

Les ventes de voitures électriques sont en plein essor sur tous les marchés et gagnent un espace que beaucoup ne considéraient pas possible. Après de nombreuses preuves qu’un changement était en cours, une preuve définitive survient maintenant. Tesla a dominé le marché et le Model Y a été la voiture la plus vendue en Europe en 2023.

Tesla a déjà la voiture la plus vendue en Europe

Tesla mise sur une politique de prix très agressive et les résultats semblent maintenant être encore plus écrasants. Les consommateurs se concentrent de plus en plus sur le Model Y, une voiture électrique que la marque américaine a créée pour renouveler sa gamme.

Selon des informations récentes, le Model Y est déjà la voiture dominante en Europe, occupant la première place des ventes. Cette voiture électrique de Tesla ne se contente pas de cette position et se classe également comme la première voiture de taille moyenne à terminer l’année en tant que numéro 1, ainsi que le premier véhicule haut de gamme à terminer l’année en tête des classements des ventes en Europe. De plus, il sera également le premier véhicule non européen de l’ère moderne à terminer l’année en tête des classements des ventes en Europe.

Position Modèle Ventes 2023 Ventes 2022 1 Tesla Model Y 254.822 137.608 2 Dacia Sandero 235.893 200.736 3 VW T-Roc 206.438 180.909 4 Renault Clio 202.942 143.293 5 Peugeot 208 194.376 206.986 6 Opel Corsa 188.662 163.861 7 VW Golf 184.279 177.386 8 Toyota Yaris Cross 176.685 136.959 9 VW Tiguan 174.267 149.023 10 Skoda Octavia 161.784 112.776 11 Ford Puma 159.778 136.976 12 Toyota Yaris 158.838 175.562 13 Hyundai Tucson 158.831 150.728 14 Peugeot 2008 158.571 140.826 15 Dacia Duster 156.556 149.323 16 Kia Sportage 152.342 137.378 17 Citroen C3 146.008 143.467 18 Nissan Qashqai 145.476 115.980 19 Renault Captur 145.078 135.066

Le Model Y a dominé toute la concurrence

Le Tesla Model Y a enregistré des ventes de 254 822 unités en 2023 en Europe. La Dacia Sandero, deuxième de cette liste, bien qu’elle soit proposée à une fraction du prix du Model Y, a vendu respectivement 235 893 unités. Ainsi, le Model Y peut certainement revendiquer plusieurs records dans ce domaine.

Un fait intéressant qui montre comment ce modèle de Tesla a pris le contrôle du marché est la liste totale. C’est sans aucun doute le seul véhicule électrique sur batterie dans la liste des 20 voitures les plus vendues en Europe en 2023. Il n’y a pas d’autres modèles de la marque américaine ou d’autres fabricants.

This is the first time that the bestselling car in Europe – for a full year – is electric! — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) Janvier 18, 2024

Les ventes résultent de la politique de prix de la marque

En général, le Model Y a été la voiture la plus vendue en Europe pendant sept mois (février, mars, mai, juin, août, septembre et décembre) en 2023. La Dacia Sandero a dépassé le modèle Tesla pendant quatre mois (janvier, avril, octobre et novembre) et le Volkswagen T-Roc est devenu le véhicule le plus vendu en Europe en juillet.

En 2023, Tesla a adopté une série de stratégies agressives en Europe, en particulier en ce qui concerne le prix de ce modèle et d’autres modèles de sa gamme. Cet effort a fini par porter ses fruits et a fonctionné très bien. La preuve la plus évidente se trouve dans cette position qu’elle a maintenant obtenue et dans le dommage qu’elle a sur les best-sellers de 2023.