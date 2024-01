Tesla va présenter son Cybertruck lors d’une tournée en Chine

Tesla a officiellement lancé son très attendu pick-up électrique appelé Cybertruck. Ce véhicule au design futuriste a toujours suscité la curiosité, mais aussi l’étrangeté, des utilisateurs qui suivent les actualités de l’entreprise d’Elon Musk. Mais il est maintenant connu que Tesla présentera le Cybertruck lors d’une tournée en Chine.

Cybertruck sera présenté lors d’une tournée en Chine

Selon les dernières informations divulguées par l’agence Reuters, Tesla en Chine effectuera une tournée nationale dans le pays dans le but de présenter son pick-up électrique Cybertruck. Cette nouveauté a été annoncée par l’entreprise sur la populaire plate-forme de messagerie et de réseau social chinoise WeChat ce jeudi (18), et il est prévu que cet événement soit très bien accueilli par les consommateurs, étant donné que la Chine est le deuxième plus grand marché de l’entreprise d’Elon Musk.

Pour l’instant, le constructeur populaire de voitures électriques et autonomes n’a pas publié publiquement de données concernant les dates fixées pour cette tournée.

Déjà ce dimanche dernier (14), Elon Musk avait publié sur son compte de réseau social X que Tesla pourrait envoyer quelques prototypes de son Cybertruck pour être exposés en Chine. Cependant, il a souligné qu’il serait difficile de rendre légal l’utilisation de ce véhicule autonome et futuriste sur les routes.

Il est important de souligner qu’à la différence des États-Unis, les pick-ups sont un produit acheté par un groupe de consommateurs de niche en Chine. Cela est dû au fait que de nombreux gouvernements municipaux du pays asiatique, y compris la capitale Pékin, n’autorisent pas ces véhicules à circuler dans les zones centrales du territoire chinois.