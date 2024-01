Électriques d’Audi, Nissan et Tesla ne perdent presque pas d’autonomie en hiver, selon les tests

Avec les basses températures récentes, il est inévitable d’aborder l’impact du froid sur la perte d’autonomie des véhicules électriques (VE). Cependant, ces pertes ne sont pas les mêmes pour tous les modèles. Selon des tests réalisés par une start-up américaine, Audi, Nissan et Tesla ont les meilleurs modèles en termes de faible perte d’autonomie en hiver.

Il n’est pas secret que, lorsque les températures baissent, la kilométrage des voitures électriques alimentées par batterie diminue également. Certains véhicules électriques sont meilleurs que d’autres dans la façon dont ils préconditionnent la batterie, recyclent la chaleur résiduelle et minimisent la perte d’autonomie.

Pendant l’hiver 2022-2023, la start-up américaine Recurrent a collecté des milliers de points de données sur 10 000 véhicules électriques pour analyser l’impact des températures hivernales sur leur autonomie.

Après l’analyse de 18 modèles aux États-Unis, il a été constaté que l’autonomie moyenne observée en hiver (en tenant compte des variables réelles telles que le climat, le terrain et les habitudes de conduite) était de 70,3% de l’autonomie normale.

Quelle est la cause de cette perte d’autonomie?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les véhicules électriques perdent en autonomie. Par exemple, les températures froides peuvent entraver les réactions chimiques et physiques qui libèrent l’énergie de la batterie ; et le chauffage de l’habitacle puise également de l’énergie dans la batterie haute tension, réduisant ainsi davantage l’autonomie.

Actuellement, de nombreux véhicules électriques sont équipés de pompes à chaleur qui recyclent la chaleur excessive produite par la batterie et les moteurs pour améliorer l’efficacité et réduire la perte d’autonomie.

D’après Recurrent, la perte est relative à l’autonomie obtenue par les véhicules électriques à « la température de conduite idéale », que la start-up définit comme « la température à laquelle un modèle particulier atteint son autonomie moyenne la plus élevée ».

L’Audi e-tron a connu la plus faible perte d’autonomie

Parmi les véhicules électriques analysés, l’Audi e-tron de 2021-2022, rebaptisée Q8 e-tron depuis 2023, a enregistré la plus faible baisse d’autonomie à 0 °C. Son autonomie en hiver était seulement inférieure de 16 % à la normale. L’e-tron a été l’un des premiers véhicules électriques à être équipé d’une pompe à chaleur, qui récupère jusqu’à 3 kW d’électricité en convertissant la chaleur résiduelle du moteur.

La Nissan Leaf occupe la deuxième place

La Nissan Leaf 2020 a également enregistré une dégradation relativement faible. À 0 °C, elle a perdu 23 % de son autonomie. Il est important de souligner que les modèles Leaf plus anciens étaient plus sensibles aux variations de température en raison de leur gestion thermique passive, par rapport aux modèles plus récents pouvant être équipés de réchauffeurs de batterie. Fait intéressant, selon Recurrent, certains conducteurs de l’Alaska sont extrêmement satisfaits de leur Leaf.

Tesla figure parmi les meilleures gammes en hiver

Le Model 3, le Model Y et le Model X ont perdu en moyenne 24 % de leur autonomie en hiver. La marque a lancé sa pompe à chaleur brevetée en 2021, qui semble avoir incorporé plusieurs innovations pour améliorer l’efficacité de la pompe à chaleur. Des caractéristiques telles que la pré-conditions de la batterie contribuent également à réduire la perte d’autonomie en hiver.

Les données de Tesla proviennent d’un échantillon impressionnant. Recurrent a analysé les données de 4375 Model Y, 4576 Model 3 et 249 Model X. Il est important de souligner que ces tests semblent avoir été effectués à une température de 0 °C et que les valeurs peuvent varier dans les régions plus froides.