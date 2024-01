Les pneus sont essentiels pour assurer la sécurité des véhicules. Ainsi, tout comme d’autres éléments, il y a des caractéristiques qui ne doivent pas être négligées. Savez-vous quelle est la vitesse maximale supportée par les pneus de votre voiture ? C’est écrit dessus… mais ce n’est pas direct !

Indice de vitesse : Le code qui indique la vitesse maximale

L’indice de vitesse est un code alphabétique qui correspond à la vitesse maximale à laquelle un pneu doit rouler.

Pour connaître votre indice de vitesse, il vous suffit de le prendre en note sur le flanc d’un des pneus et de le comparer avec le tableau des indices de vitesse.

Il y a encore quelques considérations des fabricants :

Il n’est pas autorisé de monter un pneu avec un indice de charge ou de vitesse inférieur à l’original ou aux spécifications du fabricant. En revanche, il est possible de monter un indice de vitesse plus élevé.

Si vous souhaitez monter un indice de charge inférieur, malgré cette interdiction, vous risquez d’endommager la bande de roulement du pneu en raison de la surcharge provenant de votre véhicule.

En hiver, il est possible de monter un pneu avec un indice de vitesse inférieur (d’une lettre) à celui des pneus d’été. Par exemple, si le véhicule est monté avec un indice W sur des pneus d’été, il est possible de monter un indice V sur des pneus d’hiver, mais pas avec un indice H.

Les fabricants appliquent ces indices de vitesse aux pneus en bon état.

Ces indices ne s’appliquent plus si les pneus sont endommagés (hernie ou coupure), sous-gonflés, surchargés ou rechapés.

Les indices de vitesse ont été définis pour les autoroutes sans limitation de vitesse en Allemagne ou pour les circuits de vitesse fermés. Selon les différents indices de vitesse, les pneus chauffent moins et se déforment moins à vitesse plus élevée. Attention, même si les pneus que vous avez montés ont une capacité supérieure aux limites de vitesse, aucun fabricant ne recommande l’utilisation de pneus à une vitesse non autorisée.

Notez également que pour les pneus avec un indice de vitesse (Z), l’indice est inclus dans la description du pneu, ce qui explique la désignation en ‘ZR’.