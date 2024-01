Le cofondateur de Xiaomi annonce la première modification sur la voiture Xiaomi SU7 avant son arrivée dans les stores

Après une année de rumeurs, de fuites et de peu de confirmations, Xiaomi a terminé l’année 2023 en annonçant son produit le plus ambitieux à ce jour : sa première voiture électrique, la Xiaomi SU7. Elle est officielle depuis moins d’un mois, mais elle est sujette à d’éventuelles modifications.

En réalité, la première modification vient de se produire. Il s’agit d’un changement que Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi, a montré sur son compte Twitter cet après-midi, mardi. Il s’agit d’un changement externe au niveau esthétique, mais sans aucun doute étudié en raison de son impact.

La première modification sur la Xiaomi SU7

Lorsque les premières photos officielles de la Xiaomi SU7 sont arrivées, on pouvait voir que le logo ‘Xiaomi’ occupait toute la surface arrière du coffre au-dessus des feux arrière. En dessous, à droite et en petit, on trouvait le logo ‘SU7’ ou ‘SU7 Max’ selon le modèle. Eh bien, c’est cette zone qui a été modifiée.

Sur la photo partagée par Lei Jun, on voit que le logo Xiaomi a considérablement réduit, il est maintenant beaucoup plus petit et plus subtil, en plus d’être mieux encadré entre les feux arrière.

Un logo plus petit suite aux retours de la communauté

Selon le dirigeant, la modification a été apportée par Xiaomi suite aux précieux retours des utilisateurs après la présentation de la voiture : « Nous continuons d’écouter activement et d’incorporer vos suggestions dans la conception ».

Par conséquent, il est possible que nous voyions plus de changements d’ici à l’arrivée des premières unités dans les stores et les concessionnaires, ce qui se produira à un moment donné cette année. Pour l’instant, le logo est plus petit, ce qui semble insignifiant, mais qui est sans aucun doute un changement important en termes de marketing et de design.

Via | X (Twitter) de Lei Jun