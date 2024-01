BioCharger est un chargeur portable qui produit de l’électricité à partir du bois

De l’avis de Brian O’Connor, président d’Air Burners, « bien que les machines électriques deviennent de plus en plus populaires dans la lutte contre le changement climatique, en ce qui concerne la gestion des forêts, nous devons avoir des solutions pratiques pour charger les machines électriques loin des sources d’énergie traditionnelles ».

Le BioCharger d’Air Burners offre cette solution et gère les déchets de bois, le tout de manière économique et écologiquement consciente.

Selon les informations partagées par Air Burners, 70 millions de tonnes de déchets de bois sont collectées chaque année aux États-Unis. Cependant, seuls 48% de ces déchets sont recyclés, laissant le reste pour des brûlages ou des décompositions, des processus qui libèrent des particules et des gaz à effet de serre.

Le BioCharger promet donc d’éliminer de manière permanente jusqu’à 20 tonnes de déchets végétaux par heure sans émettre d’émissions préjudiciables à effet de serre, telles que le méthane et le carbone noir.

Qu’est-ce qui rend le BioCharger spécial ?

Le BioCharger fonctionne en trois étapes afin de fournir de l’énergie hors réseau à partir de la gestion des déchets végétaux.

Tout d’abord, il élimine les déchets végétaux en utilisant une technologie de rideau d’air, afin de minimiser les particules nocives qui pénètrent dans l’atmosphère. Ensuite, il convertit l’énergie thermique en énergie électrique et la stocke dans un module de stockage de batterie connecté. Enfin, avec le mécanisme de chargement qui l’accompagne, le BioCharger permet la charge des véhicules électriques et des machines.

Air Burners a consulté Rolls-Royce pour le développement du module de stockage de batterie installé dans le BioCharger, une station de charge de 450 kWh capable de recharger plusieurs machines et outils électriques à batterie.

Ainsi, le BioCharger crée et stocke suffisamment d’énergie chaque jour pour recharger trois à six machines alimentées par batterie. De plus, il conserve suffisamment d’énergie pour démarrer seul et continuer le cycle le lendemain.

La capacité du BioCharger à réduire les émissions et à générer de l’énergie grâce à une manipulation responsable des déchets végétaux s’aligne parfaitement avec nos objectifs de soutenir nos clients avec des solutions innovantes pour la transition vers la production d’énergie propre.

A déclaré Kevin McKinney, directeur des ventes chez Rolls-Royce Solutions America.

Outre Rolls-Royce, Volvo CE a également été impliqué dans le projet. Elle a été sollicitée pour tester les capacités de chargement du BioCharger sur sa nouvelle pelle électrique de 23 tonnes, l’EC230 Electric. Celle-ci est actuellement en phase de tests pilotes en Amérique du Nord, et sa commercialisation est prévue pour l’année prochaine.

Cette collaboration avec Air Burners pour le BioCharger nous permet de tester l’une des sources les moins conventionnelles pour charger rapidement nos équipements dans des endroits hors réseau.

A partagé Ray Gallant, vice-président des services de durabilité et de productivité de Volvo CE.

Contrairement aux centrales électriques à biomasse, le BioCharger est une machine totalement portable qui peut être déplacée vers un nouvel emplacement et être opérationnelle pendant environ six heures.