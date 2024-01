Tesla en mode funéraire ? Cest déjà une réalité dans ce pays

N’avez-vous jamais vu une Tesla transformée en voiture funéraire ? Eh bien, elles existent dans le pays voisin. Mais la question qui se pose est quel modèle de Tesla est converti en voiture funéraire ? Découvrez-le dans l’article.

Voiture funéraire adaptée d’une Tesla Model 3…

Une agence funéraire en Galice a pris au sérieux la durabilité et son engagement envers les voitures électriques. Cette décision a conduit l’agence à investir dans une voiture funéraire de la marque Tesla. En réalité, il n’y a pas de voitures funéraires « pures » de Tesla à vendre. Dans ce cas, il s’agit d’une Tesla Model 3 modifiée à cet effet.

La carrosserie a été allongée car bien que le modèle 3 ait de l’espace, il n’est pas suffisamment spacieux pour accueillir un cercueil.

De plus, la distance entre les essieux a également été modifiée de plus de 850 millimètres, en remplaçant les portes arrières par un dôme en verre. L’image suivante montre une voiture funéraire qui circule aux Pays-Bas.

Logiquement, une telle modification entraîne certains changements en ce qui concerne l’autonomie. Alors que le modèle d’origine offre 491 kilomètres, la version funéraire de la Tesla n’en « offre » que 375. Les modifications affectent considérablement l’aérodynamisme de la voiture et la rendent plus longue et plus haute, ce qui se traduit également par une augmentation considérable du poids.