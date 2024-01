MOBI.E: Des tonnes de CO2 économisées grâce à la mobilité électrique en 2023

Nous avons récemment publié ici que les Portugais avaient atteint une consommation de carburant record en 2023. Cependant, il existe également des résultats intéressants du côté de la mobilité électrique. MOBI.E affirme que des tonnes de CO2 ont été économisées.

55,7 mille tonnes de CO2 économisées avec le réseau de recharge électrique MOBI.E

En 2023, plus de 55,7 mille tonnes de CO2 ont été économisées grâce à l’utilisation du réseau national de recharge des véhicules électriques. En 2022, un total de 28,9 mille tonnes de CO2 avaient été économisées, selon MOBI.E.

D’un point de vue de la durabilité, les niveaux de consommation d’énergie enregistrés dans le réseau Mobi.E en 2023 ont permis de parcourir plus de 462 millions de kilomètres en mode électrique. L’année précédente, cette valeur était d’environ 244 millions de kilomètres. Ces derniers mois, le réseau Mobi.E a enregistré des records de recharge qui attestent de sa contribution à une mobilité de plus en plus durable.

L’adhésion croissante à la mobilité électrique a également permis d’éviter la consommation de plus de 20,5 millions de litres de gazole en 2023. En 2022, la quantité de gazole non consommée grâce à l’utilisation de véhicules électriques s’était établie à 10,7 millions de litres, presque deux fois moins.

Pour retenir la quantité de CO2 économisée en 2023 grâce au réseau Mobi.E, il faudrait plus de 919 mille arbres en milieu urbain sur une période de 10 ans, ce qui met encore davantage en évidence les avantages écologiques de l’utilisation de la mobilité durable.