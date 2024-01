LG, marque sud-coréenne, a inauguré sa première usine de chargeurs électriques au Texas

LG Electronics a ouvert sa première usine de chargeurs pour véhicules électriques (VE) en dehors de la Corée du Sud – à Fort Worth, Texas – pour conquérir une part du marché compétitif de la charge des VE en Amérique du Nord.

Son nouvelle usine de stations de charge pour véhicules électriques, d’une superficie de plus de 18 000 mètres carrés, peut produire plus de 10 000 chargeurs par an, a déclaré LG dans le communiqué de l’entreprise.

LG a commencé à fabriquer des chargeurs pour véhicules électriques de 11 kilowatts au Texas. L’entreprise démarrera l’assemblage de chargeurs d’une capacité de 175 kilowatts au premier semestre de cette année et de 350 kilowatts d’ici la fin de cette année.

LG vise 79 milliards de dollars de ventes d’ici 2030

Cette initiative fait suite à l’engagement du PDG de LG, William Cho, l’année dernière, en faveur de l ‘ »électrification » comme principal moteur de croissance à moyen et long terme. L’entreprise sud-coréenne d’électronique recherche de nouvelles opportunités commerciales dans des domaines tels que la charge de véhicules électriques et les soins de santé numériques afin d’atteindre 79 milliards de dollars de ventes d’ici 2030, contre 51,4 milliards de dollars en 2022.

LG a déclaré que sa pénétration sur le marché des véhicules électriques aux États-Unis permettrait à l’entreprise d’explorer de nouvelles opportunités commerciales et de profiter de la demande croissante de chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis.

Les États-Unis comptaient plus de 165 000 bornes de charge publiques pour VE en décembre 2023; son président, Joe Biden, vise à construire au moins 500 000 bornes de charge publiques d’ici 2030.

En établissant notre usine de production de chargeurs VE au Texas, nous serons en mesure de répondre activement à la demande croissante d’infrastructure VE aux États-Unis.

A déclaré Jand Ik-hwan, président de LG Business Solution Company.

LG a choisi d’installer sa première usine de chargeurs de véhicules électriques au Texas pour des raisons stratégiques. Selon LG, l’État offre les avantages de l’utilisation d’installations existantes, ainsi qu’un réseau de logistique et de transport.