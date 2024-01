Quelle autonomie les voitures électriques perdent-elles en hiver?

Que l’hiver nuit à l’autonomie des voitures électriques, nous le savions déjà. En effet, selon la société américaine Recurrent Auto, « tous les véhicules perdent en efficacité par temps froid ».

Cependant, les conducteurs ne s’en préoccupent vraiment que lorsqu’il s’agit de voitures électriques, car une moins grande efficacité se traduit directement par une plus faible autonomie.

Pour les propriétaires de véhicules électriques dans des climats plus froids, comme les régions du nord des États-Unis et du Canada, les habitudes de conduite et de recharge doivent être adaptées pendant les mois d’hiver.