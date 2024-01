Non, il sera très difficile que votre voiture Xiaomi SU7 soit piratée et transformée en un énorme presse-papiers : pourquoi il est impossible de la 'bricker'

Le terme « intelligent » s’est tellement ancré dans la société que même les voitures sont devenues intelligentes. Des modèles et des marques comme Tesla et le Cybertruck utilisent la technologie électronique et numérique comme étendard, les rendant beaucoup plus complexes que les voitures traditionnelles. Et c’est la même chose pour le Xiaomi SU7.

Avec l’annonce que le Xiaomi SU7 fonctionne sous HyperOS, tout comme les téléphones Xiaomi l’utilisent déjà, le doute nous assaille. Cela signifie-t-il qu’il peut être piraté comme un téléphone? Quelqu’un peut-il pirater votre voiture et la rendre inutilisable s’il le souhaite, pour qu’elle ne puisse même pas démarrer?

HyperOS, l’avantage du Xiaomi SU7 contre les possibles piratages

Le Xiaomi SU7 fonctionne sous HyperOS, mais il semble que ce ne soit pas exactement la même version de personnalisation que celle utilisée par les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO sous l’infrastructure Android, mais une version modifiée et repensée par Xiaomi. Cela offre un avantage significatif qui, selon les experts de Xiaomi et des médias tels que Xiaomiui et d’autres, fait que « le risque de blocage du Xiaomi SU7 est presque inexistant ».

De nombreux véhicules sur le marché utilisent des systèmes d’exploitation basés sur Android comme Android Auto. Mais HyperOS offre « des performances de premier ordre en termes de sécurité et de résistance » en étant un système d’exploitation propriétaire qui ne repose pas sur Android. Par conséquent, cela présente « une grande résistance aux interventions extérieures, garantissant ainsi une solide défense contre les menaces potentielles et la tranquillité de l’utilisateur ».

Personne ne pourra rendre votre Xiaomi SU7 inutilisable

Le terme « bricker » vient de l’anglais ‘brick’, qui signifie briques, et fait référence à quand un appareil électronique cesse de fonctionner en raison d’un micrologiciel corrompu ou endommagé, d’un problème matériel ou d’un autre dommage. Il est possible qu’un pirate informatique ou un bug majeur lors d’une mise à jour rende votre téléphone inutilisable, le transformant en brique incapable de fonctionner, mais il semble que cela ne puisse pas se produire avec la voiture Xiaomi. Ou du moins, ce sera compliqué.

HyperOS spécialement développé par Xiaomi « agit comme une barrière robuste contre les menaces extérieures », et le fait que le Xiaomi SU7 ne soit pas basé sur Android rend « les interventions extérieures presque impossibles ». Cette caractéristique intrinsèque réduit donc

Est-ce que cela est vrai et donc le SU7 est l’un des véhicules électriques les plus sûrs du marché? Seul le temps le dira, mais il est également vrai que rien n’attire plus un cybercriminel qu’une cible difficile à atteindre.

Via | Xiaomiui