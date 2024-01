Jetez un œil sur le radical IONIQ 5 N NPX1, un concept de Hyundai conçu pour rivaliser

Le NPX1 est le premier prototype de N Performance Parts basé sur la voiture électrique hautes performances primée HYUNDAI IONIQ 5. Avec cela, la marque prévoit d’améliorer l’expérience de conduite des véhicules électriques hautes performances avec N Performance Parts, qui a débuté en 2019 et continue de développer des pièces de performance de haute qualité pour les clients de Hyundai.

Poursuivant avec les véhicules à moteur à combustion interne tels que l’i30 N et l’i20 N, Hyundai N prévoit de proposer des composants de haute performance spécialisés pour les modèles entièrement électriques N, y compris l’Hyundai IONIQ 5 N.

Le prototype NPX1 présente une série d’améliorations spécifiques pour la gamme de véhicules N qui seront bientôt disponibles à l’achat dans un catalogue de pièces N Performance. Celui-ci comprend un répartiteur avant en fibre de carbone, des bas de caisse, un diffuseur arrière, un becquet d’aile arrière, des jantes en alliage de carbone hybride, des plaquettes de frein hautes performances et des ressorts abaissés. L’intérieur du prototype est également enrichi d’un revêtement en alcantara et de sièges sport.

En 2024, Hyundai Motor Company fera un pas en avant en tant que leader du développement de nouveaux composants hautes performances adaptés à l’ère des véhicules électriques hautes performances, comme le démontre le prototype NPX1.

Ne se limitant pas aux pièces de tuning, nous développons également une personnalisation logicielle, telle que le son et le calibrage du véhicule via des mises à jour OTA (« Over the Air » – sans fil), ce qui ouvrira une toute nouvelle catégorie de personnalisation des VE pour un avenir passionnant qui attend tous les passionnés de hautes performances.