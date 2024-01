Tesla arrête la production de la Gigafactory de Berlin en raison d’un…

La Gigafactory de Tesla est le moyen utilisé par l’entreprise pour assurer l’approvisionnement de ses voitures. Ils sont situés à des points stratégiques pour couvrir le plus de marchés possible. L’une des plus récentes, la Gigafactory de Berlin, va désormais s’arrêter pendant un certain temps car elle ne dispose pas des pièces nécessaires pour construire ses voitures électriques.

L’usine gigafactory de Berlin de Tesla va être arrêtée

La situation tendue en mer Rouge commence maintenant à avoir un impact plus important que prévu et à sortir de la sphère locale. La preuve en est l’annonce de Tesla selon laquelle la production de sa gigafactory de Berlin sera arrêtée du 29 janvier au 11 février.

Le retard dans la livraison des pièces en raison d’attaques contre des navires en mer Rouge est cité comme la cause de cette décision. Ces attaques sont menées par des militants houthis soutenus par l’Iran. La route de la mer Rouge, qui permet aux navires d’accéder au canal de Suez, représente environ 12% du trafic maritime mondial.

D’après ce que Tesla a révélé, cet arrêt de 2 semaines aura un impact important sur sa production. Au total, l’entreprise estime que la production se réduira d’environ 5000 à 7000 voitures. Il s’agit d’un nouveau coup dur pour les objectifs de production de Tesla et cela se produit pendant une « guerre » avec les fabricants chinois.

Pénurie de pièces dûe à la mer Rouge

Les rebelles houthis au Yémen ont intensifié les attaques contre les navires commerciaux depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre. Les États-Unis ont déclaré qu’il y avait eu 27 attaques en mer Rouge depuis la mi-novembre. Le groupe, soutenu par l’Iran, a utilisé des drones et des roquettes contre des navires étrangers transportant des marchandises à travers le détroit de Bab al-Mandab.

L’interruption de cette importante route maritime vers la Méditerranée, qui a contraint les entreprises à utiliser une route alternative beaucoup plus longue autour de l’extrême sud de l’Afrique, commence à affecter le commerce mondial, qui a diminué de 1,3% en décembre.

On pense que Tesla ne sera que la première entreprise à souffrir de cette situation en mer Rouge. Il est certain que d’autres usines verront leurs lignes de production affectées par des problèmes de livraison des pièces nécessaires à leur production, ce qui aura un impact encore plus important.