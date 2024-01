Tesla a vendu plus de voitures électriques que Volkswagen n’en a vendu, électriques et thermiques combinés

Les voitures électriques secouent le marché. L’industrie, qui dépend fortement des combustibles fossiles, ne voit pas d’un bon œil les modèles à batterie et, bien que certains les soutiennent, d’autres ne comprennent pas ou désapprouvent ce changement.

Quoi qu’il en soit, les chiffres montrent l’avantage des voitures électriques, notamment ceux concernant les résultats des fabricants spécialisés dans l’électrification, comme Tesla.

L’année dernière, Tesla a vendu 654 888 voitures aux États-Unis. Avec une part de marché de 4,2%, elle a dépassé le groupe Volkswagen, qui a livré 632 994 unités (4,1%).

Les chiffres révèlent que Tesla a vendu plus de voitures électriques que Volkswagen, qui a vendu des modèles électriques et thermiques combinés. Ce n’est cependant pas la seule marque traditionnelle à être surpassée par Elon Musk. Subaru (632 083 unités et 4,1%) et BMW (385 927 unités et 2,5%) ont également été dépassées.

Cependant, Tesla est encore loin des deux groupes les plus populaires : Nissan-Mitsubishi, qui a vendu 986 136 unités et obtenu une part de marché de 6,3%, et Honda, avec 1 308 186 unités et 8,4%.

Si l’on se concentre sur les modèles électriques purs, Tesla est le grand gagnant aux États-Unis. Cependant, si l’on élargit la gamme, les leaders actuels du marché américain sont :

General Motors (2 577 648 unités et 16,5%) ;

Toyota (2 248 477 unités et 14,4%) ;

Ford (1 981 332 unités et 12,7%) ;

Hyundai (1 652 821 unités et 10,6%) ;

Stellantis (1 527 090 unités et 9,8%).

En réalité, de jeunes entreprises comme Tesla, qui se consacrent aux véhicules électriques, montrent que leurs résultats ne sont pas faciles à obtenir. Rivian a vendu 50 122 unités (0,3%), Lucid 5779 unités (moins de 0,1%) et Fisker a commercialisé 2669 unités (moins de 0,1%).