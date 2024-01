Qu’est-ce que le Test de l’Élan, et pourquoi est-il si important que la voiture Xiaomi SU7 l’ait réussi en se mesurant à Ferrari, Lamborghini et McLaren

Nous ne connaissons pas encore la date, nous ne connaissons toujours pas le prix – et bien sûr ceux qui ont été divulgués ne sont pas les vrais -, mais nous savons que le Xiaomi SU7 est destiné à devenir l’un des VE de l’année qui vient de commencer. Et c’est précisément ce qu’il a fait en commençant son histoire lors du rigoureux test de l’Elk/Moose Test, ou Test de l’Élan.

La voiture électrique de Xiaomi a atteint l’une des plus grandes vitesses depuis que l’épreuve a été créée. Et nous parlons d’un test dominé par les Supercars et Hypercars de marques telles que Ferrari et McLaren.

L’épreuve de l’élan

L’épreuve de l’élan, comme son nom l’indique, est un test qui simule la situation de devoir esquiver un élan (ou un autre animal de grande taille) qui apparaît soudainement sur la route. Il s’agit d’un test très exigeant pour la stabilité et la maniabilité de la voiture, qui doit changer rapidement de direction et ensuite revenir à la voie originale, sans perdre le contrôle ni se renverser.

L’épreuve de l’élan a été développée par les pays nordiques, où les élans sont très répandus et représentent un grave danger pour la sécurité routière. L’épreuve est devenue une norme internationale (ISO 3888-2) et est utilisée par de nombreuses revues et sites spécialisés pour évaluer les qualités dynamiques des voitures.

Xiaomi SU7 : 82 kilomètres par heure dans le test de l’élan

La voiture Xiaomi SU7 a réussi le test de l’élan en enregistrant une vitesse impressionnante de 82 km/h, un chiffre qui place le SU7 au niveau de marques légendaires de Supercars et Hypercars, et qui le met au même niveau que certains supercars légendaires tels que la Ferrari 488 GTB, la Lamborghini Huracan et la McLaren 720S.

Le Xiaomi SU7 a une puissance de 673 CV, un couple de 838 Nm, une vitesse maximale de 265 km/h, une accélération de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes et une autonomie de 800 km avec une seule charge. Sa batterie de 101 kWh, produite en collaboration avec CATL, bénéficie de la technologie 800 V qui permet une recharge ultra-rapide : 390 km en seulement 10 minutes.

La première voiture de Xiaomi accorde également une attention particulière à l’aérodynamisme, avec un coefficient de résistance de seulement 0,195, et à la sécurité, avec cinq étoiles obtenues lors des tests Euro NCAP, C-NCAP et C-IASI.

Source | Xiaomi Today