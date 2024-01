Ce nouveau moteur à hydrogène remet tout en question: cela pourrait être la fin des voitures électriques et à combustion.

Cette entreprise a présenté lors du CES2024 un nouveau moteur à hydrogène qui pourrait tout changer radicalement

Atteindre des voitures fonctionnant à l’hydrogène pourrait être la clé de tout | Image: DALL-E

Le moteur à hydrogène est l’un des paris fermes les plus intéressants pour remplacer les voitures à combustion. Cette nouvelle technologie serait totalement verte et beaucoup plus respectueuse de l’environnement que toute autre alternative actuellement disponible. En améliorant et en affinant la manière dont nous produisons de l’hydrogène vert , le recours à ce type de véhicules a explosé et continue d’augmenter de jour en jour . Maintenant, une nouvelle entreprise a montré son engagement envers ce type de technologies.

Le moteur à hydrogène de Bosch

Selon IoT Today, Bosch a montré l’avenir de la mobilité durable grâce à une nouvelle technologie prête à tout changer. Ainsi, ce que nous trouvons, c’est que l’entreprise allemande aurait fait un pari ferme pour la durabilité.

Pour cette raison, Bosch a un objectif très clair en tête: lancer un moteur à hydrogène en 2024 , devenant ainsi une entreprise de plus en plus de fabricants de moteurs qui parient sur ce type de produits. Il se joint à d’autres comme Hyundai, Kia ou Toyota qui ont déjà montré leur engagement pour l’avenir.

Bosch avait déjà fait des paris de millions pour améliorer l’hydrogène et travaille depuis de nombreuses années à perfectionner ses techniques à cet égard.

Bosch s’associe à des entreprises espagnoles pour promouvoir l’hydrogène

La France est l’un des pays qui parient de manière avant-gardiste sur l’hydrogène. Par conséquent, ils ont déjà signé un partenariat stratégique avec Bosch et une multitude d’entreprises de notre pays, notamment Repsol , pour mener des recherches plus solides sur les chances de déploiement de l’hydrogène dans notre pays. Ainsi, plusieurs propositions solides sont en cours de développement pour y parvenir.

Dans le reste de l’Europe, l’initiative semble similaire et on estime que le Vieux Continent connaîtra une augmentation de la demande d’hydrogène de 510% dans les années à venir. Ce qui ouvre un nouveau marché de manière très intéressante.

Pour résumer, voici quelques points clés: