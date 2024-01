Google est l’un de nos partenaires technologiques les plus importants, déclare Polestar

La Polestar et Google maintiennent leur partenariat stratégique, le soulignant maintenant au CES 2024 à Las Vegas. Les dernières innovations pour les voitures avec le système Google seront intégrées aux modèles du fabricant, y compris de nouvelles fonctionnalités disponibles sur le modèle 2.

Ces innovations seront présentées sur le Polestar 3, présent sur le stand Android de Google lors de l’événement.

Google est l’un de nos partenaires technologiques les plus importants. Depuis le lancement de la Polestar 2 il y a plus de trois ans, nous avons assisté à l’expansion de l’écosystème du système d’exploitation Android Automotive, avec l’introduction d’une longue liste de nouvelles applications et de nouvelles fonctionnalités. Notre relation solide continue de fournir de nouvelles fonctionnalités aux clients Polestar, et enrichira également les modèles 3 et 4 dès cette année.

Déclare Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

Une des nouveautés présentées est l’envoi d’un itinéraire planifié du téléphone vers la voiture. Google introduit immédiatement une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de planifier des voyages sur Google Maps sur leur appareil Android ou iOS et d’envoyer l’itinéraire vers Google Maps intégré à leur Polestar 2.

De plus, Chrome commence à être implémenté sur la Polestar 2 en version bêta, offrant aux conducteurs une expérience de navigation familière et intuitive tout en étant garés. Selon un communiqué de presse, le fabricant a été précurseur en 2021 en adoptant la navigation dans la voiture, et a lancé le navigateur Vivaldi pour le modèle 2.

Après le lancement de la Polestar 2, une berline électrique de performance en 2019, du SUV pour l’ère électrique en 2022, le modèle 3, et le SUV coupé transformé, Polestar 4, qui est lancé progressivement entre 2023 et 2024, les prochaines propositions de la marque sont attendues : la Polestar 5, un modèle GT électrique à 4 portes, et le 6, un roadster électrique.