CES 2024 : Samsung et Tesla s’unissent pour l’intégration de SmartThings Energy

La CES 2024 est un terreau fertile en matière d’innovation. À cet égard, Samsung et Tesla ont collaboré et annoncé un nouveau partenariat pour améliorer l’expérience énergétique à domicile. Cette alliance entre les deux entreprises vise à connecter la plateforme SmartThings Energy aux produits d’Elon Musk, tels que l’onduleur solaire et la batterie domestique Powerwall.

SmartThings Energy de Samsung au centre de l’attention à la CES 2024

Lors de la première journée du Consumer Electronics Show (CES) 2024, qui s’est tenu à Las Vegas, aux États-Unis, Samsung a présenté un catalogue très intéressant de produits. En plus des innovations dans les différents appareils électroménagers révélés, elle a annoncé un partenariat avec Tesla dans la gestion du réseau électrique domestique. Cette collaboration vise à intégrer les dispositifs et batteries de Tesla à l’application SmartThings Energy de Samsung.

Les clients de Tesla Energy peuvent désormais gérer et surveiller l’état énergétique de leurs maisons non seulement via l’application Tesla, mais également en utilisant les dispositifs SmartThings Energy de Samsung. Cela permet une plus grande accessibilité et connectivité. Ce nouveau partenariat représente une étape significative pour Samsung Electronics, élargissant la disponibilité de notre solution au-delà des appareils électroménagers.

A déclaré Chanwoo Park, vice-président exécutif et responsable de l’équipe de développement IoT du Device Plartform Center de l’entreprise.

Quel est l’avantage d’avoir un autre service pour gérer les batteries Tesla?

L’un des avantages de ce partenariat entre les deux marques est que SmartThings Energy affichera désormais diverses informations liées à la consommation, au stockage et à la production d’énergie. De la même manière, les clients pourront se prémunir contre les interruptions et les coupures de courant grâce à la fonctionnalité Storm Watch.

Cela signifie que lors d’événements climatiques extrêmes tels que les typhons ou les fortes chutes de neige, les utilisateurs pourront recevoir des alertes via SmartThings sur leurs téléviseurs et smartphones Samsung, ainsi que via l’application Tesla. De plus, les utilisateurs pourront activer le mode AI Energy avant et pendant les baisses de tension, ce qui permettra de prolonger l’utilisation de l’énergie de réserve stockée dans le Tesla Powerwall.

Samsung affirme que cette intégration témoigne de son engagement à avancer dans le projet Net Zero Hour, ainsi qu’à améliorer les équipements de SmartThings.

Chez Tesla, nous sommes ravis d’améliorer la capacité de nos produits à interagir avec d’autres dispositifs et logiciels intelligents dans les logements de nos clients. Récemment, nous avons lancé FleetAPI, qui permet aux développeurs d’interagir avec l’onduleur solaire, les solutions de charge murale et nos véhicules. Nous sommes heureux que Samsung ait choisi d’être l’un des premiers développeurs, compte tenu de son rôle de premier plan dans la technologie des maisons intelligentes pour les consommateurs. Les clients peuvent désormais visualiser l’état de la connexion au réseau sur plusieurs appareils et contrôler intelligemment la consommation domestique pour optimiser l’utilisation de l’énergie du Powerwall lorsqu’ils sont déconnectés du réseau.

A déclaré Drew Baglino de Tesla.