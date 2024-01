Pourquoi toutes les marques veulent maintenant une voiture électrique

Premièrement, il a vécu une symbiose attendue avec les jeux vidéo. Et maintenant, c’est au tour de l’industrie mobile de plonger dans le monde de l’automobile électrique.

Le Xiaomi SU7 sera probablement le premier d’une longue série.

Peut-être que la question à poser, celle du titre, est différente : « Achèteriez-vous une voiture parce qu’elle est fabriquée par la même marque que votre smartphone ? » Beaucoup le feraient certainement car après Tesla, rien n’a été pareil et le marché de l’automobile commence seulement à comprendre maintenant que les véhicules sont de plus en plus des gadgets sur roues connectés à Internet.

Il faudra avancer progressivement sur ce sujet. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais la seule certitude est que Tesla a précisément laissé un créneau très attrayant sur le marché, celui des voitures les plus axées sur la technologie et moins sur l’aspect automobile, avec une approche futuriste que Xiaomi explore déjà avec son SU7 ou le nouveau partenariat entre Sony Honda Mobility, dont le premier véhicule électrique, le prototype AFEELA, a été présenté au CES 2024 à Las Vegas.

Ils ne seront pas les seuls crossovers (et cela s’applique littéralement aux voitures) que nous verrons dans ce cas, car la fusion des voitures et des téléphones mobiles nous a conduit à voir comment Polestar ou NIO préparaient leurs propres téléphones mobiles, ainsi que des approches moins risquées comme celle de Redmi et son édition spéciale Lamborghini pour les passionnés de voitures sportives italiennes.

L’idée de tous semble être de convaincre les fans d’une marque de combiner leurs achats de voiture et de téléphone mobile, en recherchant certainement des synergies ou une intégration bien meilleure qui permette de configurer, contrôler et même conduire la voiture avec le téléphone mobile.

Et c’est ce qui doit convaincre le grand public, qui effectue actuellement de grosses dépenses pour des téléphones mobiles haut de gamme mais qui perd de l’intérêt pour des véhicules de plus en plus chers et moins attrayants, qui vivent dans l’indéfinition permanente de savoir s’il vaut mieux choisir le carburant ou l’électricité, les systèmes de divertissement propriétaires ou la convergence vers Android et CarPlay, et en fin de compte, les voitures électriques des géants ou celles des nouveaux fabricants comme Tesla ou les Chinois.

Les marques traditionnelles créent des voitures électriques avec des approches traditionnelles, tandis que Tesla et les marques chinoises recherchent des intérieurs futuristes et des concepts ultramodernes. Ce qui est meilleur, c’est à découvrir par un marché qui vit dans l’indéfinition permanente depuis un certain temps.

L’avenir est évidemment voué à la décarbonisation, personne ne doute de cela, mais nous ne savons pas si c’est le moment de rejoindre l’engouement pour l’électrique et encore moins lorsque nous voyons à quelle vitesse la technologie évolue, tout en constatant que les marques de l’industrie mobile essaient elles aussi de se positionner sur le marché des voitures.

Enfin, il convient de mentionner Apple, qui continue de flirter sans se décider, ou Google, qui a développé dans ses laboratoires des systèmes de conduite autonome en utilisant des véhicules Lexus et d’autres, et même Samsung, qui a déclaré ne pas être intéressée par les voitures pendant qu’Apple dansait au rythme de son compatriote Hyundai.

Je ne sais pas ce que je ferais, sincèrement, peut-être que pour l’instant, la meilleure chose à faire est d’attendre et d’évaluer de manière objective le fonctionnement du Xiaomi SU7 en Chine, bien que j’aimerais maintenant connaître vos opinions… Vous me les laisserez en commentaires, n’est-ce pas ?