Nouvelle étude affirme que couvrir le Sahara de panneaux solaires pourrait modifier le climat

Couvrir le Sahara de panneaux solaires est un projet tentant. Même Elon Musk y réfléchit depuis un certain temps. Mais une étude publiée cette semaine met en garde contre le fait que la construction d’un « parc solaire géant » dans le désert du Sahara réduirait la quantité de lumière solaire reçue par les panneaux solaires d’autres régions.

Les parcs solaires dans le Sahara pourraient modifier le climat

L’énergie solaire est illimitée à l’échelle humaine, ce n’est pas une ressource finie comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques chinois et britanniques montrent qu’à partir d’une certaine taille, les parcs solaires deviennent suffisamment grands pour modifier le climat.

Les panneaux solaires sont de couleur sombre et absorbent donc beaucoup plus de chaleur que le sable du désert. Seule une fraction de cette énergie est convertie en électricité (le record actuel est de 33,9 %, en utilisant une technologie qui n’est pas encore développée). Le reste de l’énergie chauffe les panneaux solaires.

Selon l’étude, si des millions de panneaux solaires étaient installés dans le Sahara, la nouvelle source de chaleur détournerait les précipitations des tropiques et modifierait les schémas de nuages, affectant finalement la quantité d’énergie solaire pouvant être produite dans le reste du monde.

Il y aurait des perdants, mais aussi des gagnants

L’étude montre comment une installation solaire géante dans le Sahara réduirait les heures d’ensoleillement en Afrique du Nord, dans le sud de l’Europe, au Moyen-Orient, en Inde, dans l’est de la Chine, au Japon, dans l’est de l’Australie et dans le sud-ouest des États-Unis.

Ces régions produiraient moins d’énergie solaire, mais en même temps, elles verraient leurs régions arides, y compris le désert du Sahara, revenir progressivement à l’état dans lequel elles se trouvaient il y a environ 5000 ans. Les simulations montrent également une augmentation de la quantité de lumière reçue en Amérique du Sud et centrale, dans les Caraïbes, dans le centre et l’est des États-Unis, en Scandinavie et en Afrique du Sud.

L’étude a été réalisée en imaginant un parc solaire vraiment grand couvrant 20 % du désert du Sahara. Malgré cela, son influence sur le climat serait limitée : les pays scandinaves resteraient froids et généralement nuageux et l’Australie resterait chaude. Mais ils connaîtraient une augmentation de 5 % et une diminution de 5 % de leur production d’énergie solaire, respectivement.

Si nous finissions par construire des parcs solaires plus petits dans le Sahara, comme 5 % de sa superficie, les effets sur le climat seraient négligeables, admis par les scientifiques. Il vaut la peine de réfléchir aux conséquences mondiales de ces installations, au cas où, à l’avenir, nous finirions par couvrir tout avec des cellules photovoltaïques pour exploiter l’énergie illimitée du soleil.