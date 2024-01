Lamborghini présente le Telemetry X: un système pour surveiller la conduite et le niveau de stress

Lors du CES 2024, Lamborghini a présenté une approche hautement technologique de la formation des conducteurs qui utilise les données du véhicule pour améliorer les capacités de conduite. Appelé Telemetry X, le système n’est pour l’instant qu’un prototype, mais il pourrait être appliqué aux futurs supercars de Lamborghini.

Si vous possédez une supercar, le seul endroit où vous pouvez la pousser à fond est sur une piste de course. Et comme le simple fait d’acheter une voiture rapide ne vous confère pas automatiquement les compétences de conduite nécessaires pour en tirer le meilleur parti, il est probable que vous ayez aussi besoin d’un certain entraînement. C’est là que Telemetry X entre en jeu.

Dans un avenir proche, nos supercars ne procureront pas seulement des émotions, mais des expériences de conduite véritablement immersives. Telemetry X est un aperçu parfait des services connectés que nos clients pourront expérimenter dans les années à venir

a déclaré le PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann, dans un communiqué.

Les systèmes de collecte de données sont des outils importants pour rendre les pilotes de compétition et leurs voitures plus rapides, et des versions simplifiées ont déjà commencé à apparaître dans les voitures de route. Le Performance Data Recorder de General Motors peut recueillir des données telles que les temps au tour et même des vidéos. Et Lamborghini a introduit son propre système en 2020 sur le Huracán STO.

Mais Telemetry X de Lamborghini va plus loin

La fonctionnalité Remote Garage utilise une connexion 5G pour transmettre vidéo et données du véhicule, permettant aux conducteurs de recevoir un retour en direct d’un technicien. Cela signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être physiquement dans la voiture, ils peuvent être n’importe où dans le monde. Les données du véhicule sont combinées avec des capteurs biométriques qui peuvent suivre des aspects tels que le rythme cardiaque et le niveau de stress pour chercher d’autres domaines à améliorer en plus de la technique de conduite.

Telemetry X comprend également un assistant vocal « copilote numérique » qui peut analyser les données du véhicule et les données biométriques pour fournir des commentaires en direct, tels que des indications sur quand freiner ou quelle trajectoire suivre dans un virage, ainsi que des notifications sur les performances du véhicule.

Lamborghini a testé Telemetry X sur le Revuelto, le nouveau supercar hybride rechargeable emblématique du constructeur, donc nous pourrions voir cette fonctionnalité devenir disponible pour ce modèle à l’avenir. Ou peut-être que Lamborghini utilisera cette technologie pour sa première voiture électrique, prévue dans le concept du Lanzador présenté pour la première fois en 2023.