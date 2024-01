BDécouvrez la voiture électrique de Sony qui est pilotée par la manette de la PS5

Le CES à Las Vegas accueille les innovations technologiques à venir, surprenant les invités et le reste du monde avec des prototypes et des concepts vraiment innovants.

Un an après avoir présenté le premier prototype de sa voiture électrique dans ce contexte, Sony est revenu pour donner plus de détails sur le véhicule qu’il développe en collaboration avec Honda.

En prévision du logiciel anticipé pour la voiture électrique, l’entreprise japonaise a confirmé que l’AFEELA, disponible en 2026, aura des capacités d’intelligence artificielle développées par Microsoft et sera contrôlable avec la manette DualSense de la PlayStation 5.

Parce qu’une image vaut plus que mille mots (et surprend), regardez la vidéo et laissez-vous emporter par le futur:

Comme on le voit dans la vidéo, la voiture électrique apparaît sur scène en répondant aux instructions du cadre de Sony avec la manette DualSense. De plus, on peut voir le volant bouger depuis l’intérieur de la voiture.

Bien qu’il soit peu probable que ce contrôle via la manette devienne une fonctionnalité de la version finale de la voiture électrique, cette démonstration peut servir de prévisualisation de ce que Sony sera capable de faire.

L’AFEELA sera disponible à partir de 2026, bien que pour le moment, il soit destiné uniquement au marché américain. Cette voiture électrique est développée par une entreprise commune appelée Sony Honda Mobility (SHM) : Sony est responsable du logiciel et de l’expérience de conduite, tandis que Honda est responsable de la partie mécanique. Cette voiture électrique aura un système de conduite autonome avec jusqu’à 45 capteurs.