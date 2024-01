Dacia Spring vient de subir une chute de prix choquante en Allemagne

Depuis quelques semaines, plusieurs articles ont été publiés sur une question vraiment curieuse : la « chute soudaine » du prix des voitures électriques sur les marchés où les incitations fiscales ont été supprimées. Le dernier cas à rejoindre cette tendance surprenante est la Dacia Spring. La voiture électrique de la marque roumaine vient de subir une chute de prix choquante en Allemagne.

Dacia Spring à prix cassé

Dacia, la marque roumaine du Groupe Renault, a lancé en 2021 sa voiture électrique, visant à être la plus abordable du marché. Les chiffres ne trompent pas et le véhicule a en effet été l’un des plus vendus aux particuliers au Portugal en 2023. Cependant, ce modèle se démarque actuellement par son prix surprenant.

Selon les informations, cela se produit quelques jours seulement après que la voiture électrique à bas coût de Dacia ait vu son prix chuter de manière magique en France de 11%, après avoir été exclue des subventions par le gouvernement français, qui a imposé une règle retirant les subventions aux voitures fabriquées en dehors de l’Europe.

Maintenant, c’est l’Allemagne qui rejoint ce mouvement, en offrant une réduction de 10 000 euros pour le printemps. Une offre pour toutes les versions qui sera active jusqu’au 31 mars et qui permet d’obtenir cette voiture urbaine à un prix alléchant de 13 000 euros. Et sans paperasse, sans retours et sans complications.

Bien sûr, avec cette offre, Dacia cherche à éviter l’effondrement des ventes et l’accumulation de stocks chez ses concessionnaires, même si cela se fait avec une vente qui ne sera presque certainement pas rentable, et il est même possible que cela entraîne des pertes.

Qu’en est-il en Europe?

Il s’agit d’une situation qui est abordée depuis plusieurs mois maintenant. Comme mentionné précédemment, il ne s’agit pas non plus d’un cas isolé. En Allemagne, la suppression de la subvention de 4500 euros a entraîné une vague d’offres de presque toutes les marques pour leurs voitures électriques.

Par exemple, KIA offre une remise de 6750 euros pour les modèles commandés en 2023 et de 4500 euros pour ceux commandés avant le 31 mars 2024. Il en va de même pour Mercedes et Smart, qui offrent également 4500 euros, ainsi que pour Toyota et Lexus, qui maintiennent les 6750 euros pour les modèles de l’année dernière et 4500 euros pour les modèles de cette année.

Renault, de son côté, a réduit son offre promotionnelle avec une remise de 3000 euros pour les voitures immatriculées en 2024 et avant le 31 mars. Cela inclut le nouveau Scénic, qui avec cette contribution atteint un prix de départ de seulement 35 000 euros, dans sa version de 60 kWh et 430 km WLTP, tandis que la version longue portée, de 87 kWh et 625 km WLTP, débutera autour de 42 900 euros.

Le marché est très intéressé par la réaction des marques après le mois d’avril. C’est la date limite pour la plupart des programmes de remises des constructeurs. Cela… si les incitations fiscales ne sont pas réactivées d’ici là.