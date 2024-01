On vous parle d’HyperCasting, le processus révolutionnaire de fabrication de la voiture Xiaomi SU7 : comme Tesla, mais amélioré

Il y a une différence entre lancer un nouveau téléphone portable, une tablette, une trottinette électrique ou un réfrigérateur intelligent, et lancer une voiture, un véhicule électrique comme le Xiaomi SU7, le pari le plus ambitieux de la compagnie qui sera mis en vente en 2024.

Et si quelque chose caractérise le Xiaomi SU7, c’est qu’il est conforme à la philosophie de la compagnie, car tout comme ses produits, il offre beaucoup à un prix probablement bien ajusté. Mais comment fabriquer un VE de manière économiquement efficace avec une finition distinctive par rapport à la concurrence ? C’est ce qu’on appelle l’HyperCasting.

Xiaomi HyperCasting

Outre son design, son autonomie de 600 km, son système de conduite intelligente – avec HyperOS comme système d’exploitation – et sa connectivité maximale, le Xiaomi SU7 se distingue par son processus de production utilisant une technologie de moulage sous pression appelée HyperCasting, qui permet de fabriquer la carrosserie de manière innovante et efficace.

Le processus de la technologie HyperCasting fonctionne comme suit : une machine de moulage sous pression intégrée de 9100 tonnes est chargée de former les pièces de carrosserie en une seule fois, réduisant ainsi le nombre de composants, le poids, les coûts et les temps de production. Cette technologie a été introduite pour la première fois par Tesla dans son modèle Y, mais Xiaomi l’a améliorée et a relevé encore plus la barre, augmentant la taille, la qualité et la résistance des pièces moulées sous pression.

Le cœur de la technologie de moulage sous pression HyperCasting de Xiaomi est un groupe de moulage sous pression qui couvre une superficie de 840 mètres carrés et entoure la machine de moulage sous pression avec plus de 60 équipements. Pendant la pulvérisation, le contrôle de la température et la fixation du moule, 9100 tonnes de force de serrage puissante maintiennent fermement le moule, auquel est injectée la matière première de l’alliage liquide d’aluminium chauffée à 700 degrés.

Ce n’est pas seulement le processus de moulage sous pression, mais aussi le début du travail de regroupement qui permet de combiner 72 pièces en une seule :

9 processus principaux tels que l’inspection, le refroidissement et la découpe

433 paramètres industriels connectés avec précision

16 processus de montage automatisés précis

Une technologie perfectionnée par Xiaomi

Xiaomi est actuellement la seule entreprise en Chine à avoir développé elle-même la production en masse de matériaux d’alliage de moulage sous pression, ainsi que des systèmes d’équipements de moulage sous pression à grande échelle. Et le sol arrière du Xiaomi SU7 en est un exemple, car il utilise un grand processus de moulage sous pression et est 17% plus grand que celui de Tesla, ce qui nécessite une machine de moulage sous pression avec une force de serrage plus élevée.

C’est pourquoi Xiaomi a personnalisé et développé une immense machine de moulage sous pression intégrée avec une force de serrage de 9100 tonnes et un poids de 718 tonnes, soit le poids de quatre avions Boeing 747.

L’alliage de titane Xiaomi et sa conception anti-collision dans le SU7

Dans ce processus d’HyperCasting, il y a un autre composant essentiel, car la conception et les matériaux du groupe de moulage sous pression développé en interne sont indispensables. Pour ce faire, Xiaomi a collaboré avec le Laboratoire National de Matériaux Clés, en utilisant son système de simulation IA à multiples propriétés de matériaux pour sélectionner la formule d’alliage optimale qui prend en compte la résistance, la ténacité et la stabilité parmi 10,16 millions de formules, créant l' »alliage de titane Xiaomi ».

Non seulement cela, Xiaomi a également intégré de manière créative une conception anti-collision en cas d’accident avec la voiture SU7. Une conception intelligente pour réparer rapidement le véhicule en fonction de la vitesse de la collision. Par exemple, en cas de collision à une vitesse moyenne et basse, il suffit de remplacer la poutre anti-collision et la zone de déformation de la voiture, sans avoir besoin de remplacer le sol arrière, ce qui garantit un entretien économique.

Source | Xiaomi Today