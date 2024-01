Nouveaux détails de la première voiture électrique de Sony : design (presque) définitif et mise sur l’IA

Sony Honda Mobility officialise son ‘joint-venture’ et célèbre cela lors du CES 2024 de Las Vegas en nous présentant presque tous les détails de sa première voiture électrique, le AFEELA Prototype.

Ceci est le design (presque) final du AFEELA, la première voiture électrique de Sony Honda Mobility

Tandis qu’Apple joue la diversion avec le développement de sa première voiture électrique, il est vrai que Xiaomi a déjà officiellement présenté le SU7 pour concurrencer Tesla et le reste de l’industrie automobile, un marché complexe où nous verrons bientôt également Sony Honda Mobility, la nouvelle joint-venture officielle des deux constructeurs japonais au CES 2024 à Las Vegas.

L’idée n’est pas que Honda cesse de fabriquer ses propres voitures ni que Sony oublie ses produits électroniques, mais plutôt de profiter des synergies qui peuvent être créées entre les deux équipes pour créer des véhicules électriques de nouvelle génération qui nous mèneront vers l’avenir.

Et cet avenir commence à se clarifier très légèrement, car le AFEELA nous a déjà montré son design (presque) final tandis que les représentants de Sony Honda Mobility confirmaient leurs plans de le produire aux États-Unis fin 2025, avec une disponibilité en store en 2026.

Une voiture premium pour le segment E pleine de technologie

Le AFEELA est une berline de grande taille, mesurant 4,92 mètres de long et 1,90 mètre de large, avec un concept très haut de gamme qui le place en concurrence directe avec la Mercedes EQE et similaires. En tout cas, l’idée de Sony Honda Mobility est que ce véhicule se rapproche davantage d’une voiture du futur, très technologique, et pas tant d’un véhicule conventionnel.

Et nous ne parlons pas spécialement de son horrible volant inspiré de l’aviation, mais plutôt d’une batterie de 45 caméras et capteurs répartis partout dans la voiture, qui serviront à apporter de l’intelligence à tous les systèmes de sécurité du AFEELA qui sont en cours de développement par Honda, et qui compléteront un véhicule certifié de niveau 3 de conduite autonome.

Nous ne savons pas si vous pourrez quand même rayer la voiture avec autant de technologie, mais ce que nous savons, c’est que ses 45 caméras et capteurs certifieront le AFEELA pour disposer de la conduite autonome de niveau 3, du moins au Japon.

Il utilisera la technologie de Qualcomm et disposera d’un ensemble d’écrans qui décoreront le poste de conduite sur toute sa ligne horizontale, combinant les fonctionnalités du tableau de bord et des systèmes d’info-divertissement de la voiture à la fois pour le conducteur et les passagers.

À l’extérieur, il y aura un écran à l’avant du véhicule affichant le logo de AFEELA, quelque chose comme une barre multimédia qui permettra à la voiture d’interagir avec son environnement, et qui s’intègre parfaitement au design des phares.

Quant au système moteur, on parle de l’e:Architecture de Honda avec son système de double moteur avant/arrière de 245 ch de puissance sur chaque essieu, ainsi qu’un pack de batteries de 91 kWh avec des puissances de charge maximale jusqu’à 150 kW. L’autonomie, bien sûr, est encore une énigme à résoudre.

AFEELA Prototype, galerie photographique

Oui, vous pourrez conduire l’AFEELA avec une manette de PlayStation

Au CES, la collaboration de la joint-venture avec Microsoft a été confirmée pour utiliser l’intelligence artificielle, intégrant dans l’AFEELA la technologie Azure OpenAI Service avec un assistant personnel conversationnel basé sur l’IA semblable à ChatGPT.

Les intégrations de l’IA ne s’arrêteront pas là, car la voiture pourra apprendre de notre façon de conduire ou des endroits où nous nous déplaçons pour nous faciliter automatiquement l’expérience, s’adaptant automatiquement aux modes de conduite et aux paramètres du véhicule. Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur cette fonctionnalité, de toute manière.

De plus, une expérience de réalité augmentée sans égal sera proposée dans l’industrie grâce au moteur Unreal Engine, que nous connaissons mieux dans le monde des jeux vidéo que dans les voitures.

Et peut-être comme un clin d’œil final, bien que ce soit seulement pour attirer l’attention, le président et directeur de Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, a conduit le AFEELA Prototype avec une manette de PlayStation 5, confirmant qu’il apparaîtra effectivement dans le jeu Gran Turismo 7 à l’avenir, ainsi qu’une collaboration avec Epic Games. Bien évidemment, on ne s’attend pas à ce que vous puissiez conduire avec une DualShock dans le monde réel, mais cela donne une bonne idée du niveau technologique que Sony et Honda veulent atteindre avec l’AFEELA.