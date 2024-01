Android Auto partagera les niveaux de batterie des véhicules électriques avec Google Maps pour…

Avec le CES 2024 en cours, des entreprises telles que Google en profitent pour présenter les évolutions qu’elles préparent pour l’année prochaine. En tant que géant du logiciel et d’Internet, elle prévoit d’intégrer ces propositions dans tout le matériel qui est en cours de préparation, en particulier dans les domaines où elle excelle.

La preuve en est maintenant que l’Android Auto partagera bientôt des informations sur les voitures électriques avec certains de ses services. L’idée est que ces données puissent générer des informations pour permettre aux utilisateurs de faciliter leur vie et d’avoir encore plus de fonctionnalités.

La dernière annonce de Google est axée sur les voitures électriques, Android Auto, Google Maps et la façon dont ils peuvent être intégrés pour être plus utiles. Plus précisément, les niveaux de batterie seront transmis à l’outil de navigation, ce qui permettra ensuite de prendre des décisions en conduisant.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google Maps proposera des suggestions de stations de recharge le long de l’itinéraire sans avoir besoin de s’arrêter et de rechercher. Il devrait également mettre à jour le niveau de charge de la voiture électrique à l’arrivée et fournir une estimation du temps de charge. Ce dernier est le plus innovant et peut aider à gérer le temps.

Google a également annoncé l’extension de Google intégré à d’autres marques automobiles, telles que Nissan ou Ford. Chrome est désormais en version bêta pour certains modèles de Volvo et Polestar et sera plus largement disponible cette année. De plus, Google a intégré l’application Weather Channel pour surveiller les prévisions pendant les déplacements.

Il s’agit de mesures uniques qui approfondissent la relation entre Google et Android Auto avec les fabricants. En même temps, en apportant ses services tels que Google Maps dans cette équation, elle offre encore plus d’aide dans les moments essentiels, tout en simplifiant tout le processus.