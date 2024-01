Astuces illégales pour échapper aux amendes de circulation ! Attention…

Partout, il y a ces soi-disant « malins » qui, comme leur nom l’indique, essaient de contourner les règles. En ce qui concerne les amendes de circulation, la « malice » s’applique également. Voici quelques astuces virales pour échapper aux amendes de circulation, mais qui sont également connues des autorités.

La chaîne Motor 24 révèle que « la seule formule correcte et 100% efficace pour éviter une amende est de respecter le code de la route ; les schémas et astuces pour rendre la plaque d’immatriculation de votre voiture invisible aux radars sont illégaux et ont peu de chances de réussir, malgré leur grande popularité », et tout est dit !

Tout comme dans d’autres domaines de la société, il y a aussi ceux qui utilisent des schémas et des astuces pour éviter les amendes de circulation. Imaginez par exemple avoir une feuille d’arbre qui cache une partie de la plaque d’immatriculation et avoir une télécommande pour « enlever » cette feuille ? Regardez la vidéo.

Ou, par exemple, de manière plus élaborée, coller des stickers à effet réfléchissant qui nuisent au bon fonctionnement des radars utilisant l’infrarouge ou le flash ?

Comme le signale le canal, au Portugal, toute altération de la plaque d’immatriculation d’un véhicule est passible d’une amende de 120 à 600 euros. Le propriétaire d’un véhicule dont la plaque d’identification est non conforme est également susceptible de voir son véhicule refusé lors d’une inspection périodique obligatoire, conformément à l’Annexe II de l’article 5 du Décret-Loi nº 144/2012.

La plaque d’immatriculation, aux fins pénales, est un document ayant le même « pouvoir » qu’un document authentique, de sorte que sa modification frauduleuse constitue un crime de faux ou de contrefaçon de document, prévu par le Code pénal, punissable d’une peine de jusqu’à trois ans de prison.

Au Portugal, on a également découvert des Détecteurs de Radars, qui sont interdits selon la loi.

D’après la GNR elle-même, l’installation et l’utilisation de tout appareil, dispositif ou produit susceptible de révéler la présence ou de perturber le fonctionnement d’appareils destinés à la détection ou à l’enregistrement des infractions sont sanctionnés selon le code de la route d’une amende de 500 à 2 500 euros et de la confiscation de ces objets.