Kia veut révolutionner la mobilité avec ces nouvelles camionnettes entièrement modulaires

Kia a profité du plus grand événement technologique du monde, le CES, à Las Vegas, pour présenter sa nouvelle plateforme modulaire de véhicules électriques, la Platform Beyond Vehicles, ou PBV.

Les véhicules basés sur cette nouveauté en sont encore au stade de concept et ne seront pas le type de voiture destiné aux déplacements urbains privés. En revanche, le premier véhicule que Kia prévoit, le PV5 par exemple, se concentrera sur le transport de passagers et de marchandises, ainsi que sur d’autres fins commerciales.

Kia a présenté quatre configurations différentes pour son PV5. La configuration standard est celle d’une petite camionnette, qui peut être agrandie en cas de besoin d’espace supplémentaire. De plus, il est possible de la transformer en pick-up et enfin de la configurer pour qu’elle adopte la forme d’un taxi destiné au transport de passagers.

Pour rendre ces transformations et adaptations possibles, l’intérieur est entièrement modulaire.

En plus du PV5, le constructeur a également présenté le grand PV7 et le relativement petit PV1, deux véhicules destinés à travailler ensemble. D’un côté, le PV7, le plus grand de la gamme, qui offre plus d’espace intérieur et une autonomie de conduite. Ensuite, le PV1, petit et « agile », a été conçu pour les livraisons « last mile ».

Les deux véhicules peuvent être connectés pour faciliter le transport de la charge du PV7 vers le PV1.

Les camionnettes ont été présentées en parallèle d’un plan visant à faire en sorte que le PBV révolutionne l’industrie de la mobilité tout en stimulant les ambitions du groupe Hyundai Motor en matière de robotique, de mobilité aérienne avancée (AAM) et de conduite autonome.

Le PBV de Kia représente notre vision de dépasser le concept traditionnel d’automobiles en répondant aux besoins non satisfaits de différents clients et communautés grâce à des véhicules et des services optimisés qui répondent à des conditions spécifiques de marché et d’activité.

A déclaré Ho Sung Song, président et PDG de Kia Corporation.

Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur cette nouveauté, mais Kia construit une usine dédiée au PBV en Corée, avec des plans pour une capacité de production de 150 000 véhicules d’ici 2025 et de 300 000 par la suite, à une date encore inconnue.