Les premiers camions autonomes commenceront à fonctionner sans conducteur dès 2024

Bien que la technologie ne soit pas encore entièrement affinée, les progrès sont notables et, aux États-Unis, les voitures autonomes sont déjà une réalité sur certaines routes.

Si le secteur des poids lourds semblait progresser à un rythme différent, plus lent et plus prudent, soudain, arrive 2024 et les objectifs sont très concrets.

Les entreprises américaines Aurora Innovations, Kodiak Robotics et Gatik AI ont annoncé des plans immédiats pour tester leurs camions autonomes, sans conducteur, sur les routes réelles. Bien que l’année prochaine ait été fixée comme date limite pour l’avancement du projet, certains veulent commencer dès 2024.

D’ici la fin de l’année, nous prévoyons d’atteindre le point où nous commencerons à exploiter des camions sans conducteur à bord.

A déclaré le cofondateur et PDG d’Aurora Innovations, Chris Urmson.

Ces camions autonomes seront équipés du logiciel indispensable, ainsi que d’un ensemble complexe de capteurs, de caméras et de radars.

Les exemples sur les routes réelles soulèvent des préoccupations concernant les camions autonomes

La nouvelle a suscité une certaine inquiétude dans l’industrie automobile en raison du « manque de réglementation et de transparence » en matière de conduite autonome. De plus, les « énormes dommages » que les véhicules peuvent causer en cas de problème ont également été soulignés.

Advocates for Highway and Auto Safety, en Amérique du Nord, s’inquiète notamment du fait que ces camions pèsent « 15 fois plus que le robotaxi sans conducteur problématique de Cruise ».

Les entreprises responsables du projet affirment que le développement du logiciel pour les camions autonomes est « plus facile que celui des robotaxis ». Après tout, alors que les robotaxis doivent circuler dans des villes avec une circulation croisée, des cyclistes, des piétons et d’autres variables, les camions circuleraient sur des trajets fixes, notamment sur les autoroutes.

Des entreprises estiment que « les camions de transport autonomes sont sûrs et coûtent moins cher ». En plus d’avoir concentré les tests dans les États du sud, comme le Texas, elles les lanceront également là-bas.

Gatik AI a déjà testé la conduite autonome sur des camions de transport plus petits et prévoit de les déployer officiellement, « à grande échelle », en 2024, dans les environs de Dallas. Au départ, ils effectueront de courts trajets.