Cybertruck continue à rencontrer des problèmes en tout-terrain! Maintenant, sur la neige

Apparement le Cybertruck semble être le véhicule idéal pour affronter tous les défis qui lui sont présentés. Elle semble adaptée à la conduite tout-terrain et garantit aux conducteurs de ne jamais rester coincés ou de rencontrer des problèmes pour surmonter les obstacles les plus difficiles.

Lorsqu’elle arrive sur le marché et est confrontée à certains de ces scénarios, la réalité semble être bien différente de ce qui était attendu. Les problèmes s’accumulent et maintenant, avec l’arrivée de l’hiver, il y a un nouveau problème. Nous parlons de la neige, qui a été l’un des obstacles les plus difficiles.

Les réseaux sociaux sont inondés d’images et de vidéos de le Cybertruck. Leurs propriétaires veulent montrer ses capacités et comment elle a un design unique et attrayant. Curieusement, seules les bonnes parties semblent être publiées par ceux-ci, ce qui est compréhensible.

L’autre côté de ces publications, moins positif, est également publié et montre que la pickup de Tesla rencontre des problèmes dans des situations banale pour ce type de véhicules. Nous parlons de moments où elle est confrontée à la neige et, apparemment, ne parvient pas à surmonter cet obstacle de base.

Another storm, another CyberTruck needing a rescue. It’s like finding a leprechaun that’s constantly getting stuck in a glue trap. Credit: @iAmAndyPauly pic.twitter.com/l3MJZIin0i — Captain Lou (@TheCaptainLou) Janvier 7, 2024

Les situations se répètent et il est anormal qu’une pickup tout-terrain ne puisse pas surmonter presque toutes les quantités de neige. Dans la quasi-totalité des cas, le Cybertruck semble avoir besoin d’aide et doit être remorquée par une autre pickup.

Ce n’est pas une situation nouvelle et même un modèle de test a connu une situation similaire. Lors d’un test tout-terrain, cette pickup s’est retrouvée coincée dans la neige et a dû recevoir de l’aide pour sortir de l’endroit reculé où elle était.

@accuweather A Tesla Cybertruck got stuck in the snow on an off-road trail in California and had to be towed out by a Ford pickup. ⁣ ⁣ ⁣ #tesla #teslamotors #teslacybertruck #ford #fordsuperduty #truck #trucks #offroad #offroading #california #viral #viralvideos #viralvideo #trending #trendingnow #fyp ♬ original sound – AccuWeather

Bien que ce ne soit pas une situation normale, le problème ne semble pas être lié à le Cybertruck ou à un quelconque détail de conception. Tout indique qu’il s’agit d’une question liée aux pneus équipant cette pickup d’origine, qui ne sont pas adaptés à une utilisation tout-terrain.

Il sera intéressant de voir comment ce problème sera résolu par Tesla. La marque peut facilement remplacer les pneus de le Cybertruck et proposer des options plus adaptées à la conduite tout-terrain. La question est de savoir si les utilisateurs seront prêts à faire face à une consommation plus élevée pour résoudre des situations qui ne se produisent probablement pas souvent au cours de l’année.