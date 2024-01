La SU7, voiture électrique de Xiaomi, exclusivement destinée au marché chinois ?

Puisque c’est une rumeur selon laquelle la voiture électrique de Xiaomi a suscité un grand intérêt sur de nombreux marchés. Il s’agit d’un concurrent direct de Tesla et Porsche, avant même son arrivée sur le marché. Désormais, et selon le PDG de Xiaomi, il est devenu clair que la SU7, la voiture électrique de Xiaomi, devrait être exclusive au marché chinois

Ce sera une exclusivité de Xiaomi pour la Chine

Nous sommes encore loin de connaître pleinement la première proposition de Xiaomi sur le marché automobile. La SU7 a déjà été officiellement dévoilé, mais la marque a réservé beaucoup de choses pour une présentation ultérieure, où cette voiture électrique sera détaillée. Néanmoins, le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a répondu à de nombreuses questions lors d’une séance de questions-réponses sur le réseau Weiboo.

Pour le moment, nous nous concentrerons sur le lancement et la mise en vente officielle nationale. Mais notre objectif final est de faire circuler les voitures Xiaomi dans toutes les rues du monde.

Dans l’une des réponses qui a été données, il est clair que la marque semble maintenant se concentrer sur son marché, la Chine, avec la SU7, sans avoir de plans immédiats d’expansion. Plus tard, sans date ni plans définis, la marque souhaite étendre la présence de ses voitures électriques dans une expansion mondiale.

SU7 devrait être une voiture électrique unique dans la marque

Une autre question intéressante concerne la possibilité de créer une voiture de la marque Redmi, la sous-marque la plus abordable de l’entreprise. Celles-ci devraient suivre la même ligne de segment de marché axé davantage sur le prix et être donc moins chères.

Sans ce plan, nous continuons à nous concentrer sur les voitures Xiaomi, ou plus précisément, sur l’achèvement de toute la chaîne de production et de vente de notre première voiture, la Xiaomi SU7.

Ici aussi, la réponse de Lei Jun est claire. Pour le moment, l’accent est mis sur la marque Xiaomi et sa consolidation en tant que fabricant. La SU7 devrait être le premier investissement, en Chine, mais plus tard, avec tout le processus de développement et de fabrication établi, la marque souhaite se développer et présenter de nouvelles propositions de voitures électriques sur de nouveaux marchés.