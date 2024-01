Bonnes nouvelles pour ceux qui attendent une voiture Xiaomi SU7 de gamme inférieure ou moins chère à l’avenir

Il s’est passé ce qui devait arriver, et Xiaomi a annoncé ce qu’il devait annoncer. L’un des moments les plus révolutionnaires de l’histoire de la société chinoise s’est produit presque à la fin du mois de décembre dernier et de l’année 2023. Le Xiaomi SU7 est devenu officiel. Xiaomi entre enfin dans le monde de la production automobile et le fait avec une voiture électrique flambant neuve qui a révolutionné le marché depuis son annonce.

Depuis lors, de nombreuses rumeurs circulent sur son éventuel prix, car c’était l’une des données que Xiaomi a gardées secrètes au moment de son annonce. Toutes ces rumeurs ont été démenties par l’entreprise, d’ailleurs. Le Xiaomi SU7 n’a pas encore de prix officiel et, selon ce que nous savons maintenant, il ne sera pas particulièrement bon marché. La société a déjà indiqué qu’elle n’a pas l’intention de lancer un Xiaomi SU7 bon marché dans un avenir proche, mais peut-être dans le futur.

Xiaomi fabrique une voiture électrique moins chère que le SU7

Comme nous l’avons dit, l’arrivée d’une voiture électrique dans le catalogue de Xiaomi a été l’un des moments clés de toute son histoire, et certainement le point culminant de l’histoire récente. La société a intégré dans sa voiture le résultat de plus d’un milliard d’euros de développement et de recherche, et le résultat est un véhicule qui compète (voire dépasse) les géants du secteur comme Tesla.

Le Xiaomi SU7 intègre des innovations à tous les niveaux, du système de recharge au moteur lui-même, et d’autres idées arriveront à l’avenir grâce aux différents brevets déposés par l’entreprise. Tout cela a abouti à un véhicule haut de gamme qui, selon l’entreprise, se situe dans une gamme similaire à celle des BMW Série 5 (et le nom SU7 est né de cette convention du secteur).

Concernant le possible prix du Xiaomi SU7, la marque préfère attendre le moment de son arrivée sur le marché pour le dévoiler, mais fournit deux informations officielles qui semblent contradictoires. Cependant, elles ne le sont pas. D’une part, Xiaomi indique que « la mission de Xiaomi Motors est de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de la commodité et du plaisir de la mobilité électrique intelligente », ce qui laisse penser que des modèles moins chers arriveront à l’avenir.

D’autre part, la marque indique qu’elle n’a pas de plans pour une voiture électrique sous la marque Redmi pour le moment. « Actuellement, nous nous concentrons sur Xiaomi Automotive, plus précisément sur la garantie du succès de toute la chaîne de production et de vente de notre première voiture, le Xiaomi SU7 ». Ainsi, Xiaomi travaille pour pouvoir proposer à l’avenir des véhicules plus abordables, mais lorsqu’ils seront lancés, ils le seront sous le label Xiaomi Automotive, sous Xiaomi Motors, et non sous Redmi ou POCO.