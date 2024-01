Les Philippines ont déjà commencé le plus grand projet solaire au monde : plus de 5 millions de panneaux !

Selon plusieurs médias, l’entreprise Solar Philippines New Energy Corporation (SPNEC) a entamé les travaux pour créer ce qu’elle prétend être « le plus grand projet solaire au monde », qui représentera un investissement d’au moins 200 milliards de pesos philippins (environ 3,3 milliards d’euros).

Il s’agit d’une grande installation d’énergie solaire qui comprendra, selon les estimations, plus de cinq millions de panneaux, capables de répondre à une grande partie de la demande énergétique du pays. La première phase, qui comprend la préparation du vaste terrain de 3500 hectares, devrait être terminée en 2026.

Appelée Terra Solar, CNN décrit une installation comprenant plus de cinq millions de panneaux solaires, d’une capacité de 3400 à 3500 MW et de 4000 MWh de stockage de batteries. On estime qu’il produira plus de cinq milliards de kilowattheures par an et sa taille vise à dépasser le parc solaire de Bhadla en Inde et le parc solaire de Golmud en Chine.

Selon ses estimations, Terra Solar dépassera non seulement les grandes installations solaires déjà en fonctionnement en Inde et en Chine, mais également la capacité de tous les projets solaires connectés au réseau du pays. En effet, la SPNEC prévoit des travaux d’interconnexion avec le réseau national.

La première phase du projet devrait être livrée au premier trimestre de 2026. Pour respecter ce calendrier, la SPNEC accélère les travaux de nettoyage du site.

Leandro Leviste, vice-président de l’entreprise, a partagé dans un communiqué diffusé par ABS CBN que le projet Terra Solar sera centré à Penaranda, dans la province de Nova Ecija.

En ce qui concerne la production d’énergie, l’exécutif a précisé qu’elle « dépasserait la capacité de tous les projets solaires connectés au réseau en fonctionnement aux Philippines, qui totalisent plus de 1,5 GW ». Le Philstar affirme que, si les attentes sont comblées, cela représentera environ 5% du volume total du réseau aux Philippines et 12% de la demande.