La société chinoise Xpeng affirme que sa nouvelle voiture électrique peut être un « game changer »

Le 1er janvier, Xpeng a lancé son X9, une voiture électrique à sept places, construite sur l’architecture SEPA 2.0, et au prix de 359.800 yuans et 419.800 yuans (environ 46.000 et 54.000 euros respectivement).

Bien que conçue pour le marché chinois, Xpeng croit que sa proposition sera un « game changer », révolutionnaire.

Pour X9, nous prévoyons qu’il sera un « game changer » pour le segment des véhicules électriques à batterie pour véhicules multifonctionnels. Nous pensons que cela pourrait être le modèle le plus vendu dans sa catégorie, car il a une technologie et un design très innovants, ainsi qu’un comportement supérieur, une technologie de conduite intelligente leader de l’industrie, dans un produit avec un design très beau.

Brian Gu, vice-président et co-président de Xpeng, l’a déclaré dans une interview exclusive avec CNBC.

Dans la perspective de l’exécutif, en 2024, Xpeng croîtrait plus rapidement que l’industrie, ce qui lui permettrait d’élargir sa part de marché.

2024 sera une année très compétitive, avec évidemment une série de nouveaux modèles, ainsi que le lancement de nouvelles marques dans le segment.

Brian Gu a déclaré qu’il était optimiste quant au marché chinois des voitures électriques, mais a souligné que l’innovation et le prix sont des éléments distinctifs essentiels pour se démarquer de la concurrence.

En 2023, Xpeng a livré un total de 141 601 unités, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à l’année précédente, même si cela reste en deçà de l’objectif de 200 000.