Combien coûtera réellement la voiture Xiaomi SU7 ? L’entreprise a déjà tout expliqué

Bien qu’il soit déjà connu dans ses grandes lignes et même dans ses spécifications générales, Xiaomi a encore beaucoup à révéler sur sa première aventure sur le marché automobile complet et difficile. Tout a été révélé ces derniers jours de 2023 et il est immédiatement apparu clair que ce n’est pas juste une autre voiture électrique.

La marque n’a pas choisi un défi simple et cela est très clair dans tout ce qui est déjà connu sur la Xiaomi SU7. Pourtant, pour ceux qui arrivent maintenant sur le marché, c’est certainement un projet qui aura beaucoup à offrir aux clients, qui ont des attentes très élevées.

Depuis que les premières rumeurs circulent, certains ont avancé l’une des informations clés. Nous parlons du prix auquel le nouveau SU7 sera commercialisé, que beaucoup ont avancé à un prix très réduit et même à un prix qui serait établi pour rivaliser directement avec certains modèles Tesla.

En réalité, et pour clarifier une fois pour toutes quel sera le véritable prix de la Xiaomi SU7, un dirigeant de la marque est venu mettre fin à certaines spéculation et informations potentiellement fausses. Ce dirigeant n’a pas révélé le prix final, mais a réussi à calmer beaucoup de tensions.

D’après les mots du responsable de Xiaomi, le prix du SU7 n’existe pas encore et « jusqu’au lancement officiel de la voiture électrique Xiaomi, toutes les informations et affiches avec les variantes et les prix sont fausses« . En d’autres termes, il n’y a pas encore de prix fixé et tout ce qui a été avancé est juste une spéculation et une information erronée.

Malheureusement, le prix précis et officiel de la voiture électrique Xiaomi n’a pas encore été révélé. Le SU7 est un grand changement par rapport à la norme de l’industrie et l’arrivée d’un autre acteur sur un marché qui recherche de plus en plus des propositions à forte technicité.