Finalement, le lancement de la Volkswagen ID 2all pourrait prendre plus de temps que prévu

Plusieurs marques cherchent à développer une voiture électrique à bas coût. Est-ce là la proposition qui va réellement démocratiser ces technologies et ouvrir les voitures électriques à tous les conducteurs, leur permettant ainsi d’acheter un véhicule neuf, axé sur l’économie et la protection de l’environnement.

Volkswagen est l’une de ces marques, ayant déjà dévoilé sa proposition pour ce segment du marché, axée sur le prix. L’ID 2all sera cette voiture électrique pour le peuple, avec un prix qui s’est annoncé initialement proche de 25 000 euros, du moins sur le marché européen.

Maintenant, selon ce que rapporte le magazine Auto Motor und Sport, la voiture électrique basée sur l’ID.2all ne commencera pas à être produite en 2025. La nouvelle date avancée est beaucoup plus tard, fixée au moins à mai 2026.

La raison de ce report a également été identifiée et est liée à la nouvelle norme Euro 7, récemment adoptée par le Conseil et le Parlement européens. Celle-ci ne sera pas si sévère et permettra de prolonger la durée de vie des véhicules plus petits avec des moteurs à combustion pendant un certain temps.

Ainsi, suite aux pressions exercées par l’industrie, les pays de l’Union européenne ont accepté de maintenir les conditions actuelles de test et les limites d’émissions de la norme Euro 6. Cela signifie que les petites voitures avec des moteurs à combustion interne peuvent continuer à être produites sans nécessiter de mises à jour coûteuses qui les rendraient économiquement inviables.

Avec cette prolongation, Volkswagen devrait maintenir ses propositions pendant plus longtemps, laissant de côté la voiture électrique basée sur l’ID 2all. Cette information doit encore être confirmée auprès du fabricant allemand, mais tout indique qu’il s’agit de quelque chose de réel.