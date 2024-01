Utiliser des oscillateurs pour générer de l’énergie dans les bateaux à partir des vagues

Nous entrons dans une époque où tout peut être utilisé pour produire de l’énergie. Un nouveau système utilisé sur les navires utilise le mouvement des vagues pour générer de l’électricité, contribuant à la décarbonisation du secteur maritime.

Le transport maritime est essentiel pour le commerce mondial, mais il est également responsable d’environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, les chercheurs de l’Institut de navigation et de transport maritime de Shanghai, faisant partie du groupe leader COSCO Shipping, ont développé un système innovant qui pourrait réduire considérablement l’empreinte carbone des navires.

Utiliser la puissance des vagues pour rendre les navires plus écologiques

L’idée derrière cette innovation est étonnamment simple, mais extrêmement efficace. Les navires, lorsqu’ils naviguent sur les mers, sont constamment en mouvement en raison des vagues. Ce mouvement, souvent considéré comme gênant ou dangereux, a été étudié par les chercheurs comme une précieuse source d’énergie renouvelable.

Ainsi, l’idée est d’utiliser des oscillateurs qui exploiteront les mouvements verticaux et horizontaux du navire, transformant l’énergie cinétique des vagues en énergie électrique.

Le système consiste en une structure solidement fixée au navire, avec un corps oscillateur qui peut se déplacer le long de la structure, un ressort pour suspendre l’oscillateur et un cylindre hydraulique relié à la partie inférieure de l’oscillateur. Cette configuration permet à l’oscillateur de se déplacer en réponse aux mouvements de la mer, pompant de l’huile à travers un dispositif d’extraction d’énergie hydraulique pour générer de l’électricité.

Les vagues sont de puissantes sources d’énergie

La proposition d’oscillateur de vagues intervient à un moment crucial, alors que le secteur maritime est confronté à d’immenses défis dans la course à la décarbonisation. Une course qui stimule l’ingéniosité, conduisant également à de nouvelles solutions d’utilisation d’éléments naturels (comme c’est le cas du vent). Cette technologie offre non seulement une source d’énergie renouvelable, mais elle contribue également à réduire la dépendance des moteurs des navires aux combustibles fossiles, poussant l’industrie vers un avenir plus vert.

En plus de la production d’énergie, ce système offre un avantage supplémentaire : il agit comme un amortisseur des mouvements du navire. En réduisant la rotation, l’inclinaison et la gîte, les oscillateurs peuvent grandement améliorer la sécurité en mer, notamment par mauvais temps avec de hautes vagues.

La recherche, publiée dans la revue Renewable Energy, en est encore à ses débuts. Les chercheurs ont réalisé plusieurs tests de simulation pour perfectionner la conception et optimiser l’efficacité. La prochaine étape sera le test dans une cuve à vagues, une étape cruciale pour évaluer la faisabilité pratique et l’efficacité énergétique du système dans des conditions réelles.

L’approche novatrice des oscillateurs de vagues représente une révolution prometteuse dans le domaine des énergies renouvelables et de la sécurité maritime. Avec une mise en œuvre correcte et un développement accru, cette technologie pourrait rendre les navires plus autonomes en termes d’énergie, tout en contribuant significativement à la lutte contre le changement climatique, ouvrant ainsi la voie à un avenir maritime plus durable et plus sûr.