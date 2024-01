Astuce pour rendre les rétroviseurs imperméables à la pluie

Conduire par mauvais temps cause quelques troubles. Cependant, certains véhicules actuels sont déjà équipés de technologies qui nous aident. Les rétroviseurs de votre véhicule perdent-ils en visibilité les jours de pluie ? Voici l’astuce !

Rétroviseurs avec une visibilité maximale, même les jours de pluie…

Selon ElPais, le dentifrice est devenu un outil important en ce qui concerne l’entretien et le nettoyage des véhicules. Certains conducteurs l’utilisent pour polir et restaurer la brillance des phares, mais ce n’est pas la seule application de ce produit. Les rétroviseurs peuvent également bénéficier des composants qui constituent un dentifrice.

Si les véhicules ont des rétroviseurs chauffants, le « problème » est résolu. S’ils n’en ont pas, avec le rétroviseur sec, il suffit d’étaler une petite quantité de dentifrice sur toute la surface, d’attendre qu’il sèche, puis de « polir » le miroir avec un chiffon en coton ou en microfibre jusqu’à ce que le dentifrice ne soit plus visible.

Pourquoi le dentifrice fonctionne-t-il sur les rétroviseurs ?

Comme le mentionne le journal, les dentifrices sont généralement composés d’abrasifs, de détergents et de substances pour éliminer le goût et l’odeur. En plus des substances précédentes, ils contiennent également des produits chimiques qui aident à éviter les problèmes dentaires. Ces agents combinés permettent d’éviter l’accumulation de gouttes de pluie sur les rétroviseurs, garantissant ainsi une visibilité maximale.